Romania vihkii käyttöön katedraalin – hankkeen hintalapusta närää

Romaniassa vihitään tänään käyttöön jättimäinen katedraali, jonka kovat rakennuskustannukset ovat herättäneet närää. Arvostelijoiden mukaan hankkeeseen uponneet julkiset varat olisi köyhässä maassa pitänyt käyttää esimerkiksi sairaaloihin tai kouluihin.

Ortodoksikatedraalin rakennustyöt alkoivat vuonna 2010. Vaikka rakennus nyt vihitään, on töiden määrä jatkua aina vuoteen 2024 asti.

Katedraalista on tulossa Romanian toiseksi korkein rakennus. Sen kellotapuli kohoaa 120 metriin. Ihmisiä mahtuu sisään noin 5 000.

Hankkeen kustannuksiksi arvioitiin alun perin 80 miljoonaa euroa. Summa on jo nyt noussut 110 miljoonaan, ja kymmeniä miljoonia lisää vaadittaneen ennen kuin katedraali on valmis. Kustannuksista kolme neljäsosaa on tähän mennessä maksettu julkisista varoista.

Romanian 20 miljoonasta asukkaasta noin 88 prosenttia on ortodokseja.

– Vaikuttaa siltä, että viranomaiset ovat kiinnostuneempia sijoittamaan hyvinvointiimme taivaassa kuin täällä maan päällä, kommentoi Gelu Duminica, joka toimii sosiologian professorina Bukarestin yliopistossa.

Duminican mukaan 1,5 miljoonaa romanialaista ansaitsee korkeintaan kolme euroa päivässä ja joillakin Bukarestin alueilla ei edelleenkään ole juoksevaa vettä.

Kritiikistä huolimatta useat peräkkäiset hallitukset ovat vaikutusvaltaisen kirkon tuen toivossa myöntäneet katedraalihankkeelle lisää varoja.