EU-johtajat vakuuttivat Britannialle, ettei parempaa erosopimusta ole tarjolla – neljä skenaariota tästä eteenpäin

Parempaa ei ole tarjolla, vaikka Britannian parlamentti hylkäisi EU:n kanssa neuvotellun erosopimuksen.

Tämä oli EU-johtajien viesti, kun he hyväksyivät sunnuntaina Britannian erosopimuksen.

EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan sopimus on ainoa ja paras mahdollinen.

– Olen vakuuttunut, että tämä on ainoa mahdollinen sopimus. Ne jotka ajattelevat, että sopimuksen hylkääminen johtaisi parempaan sopimukseen, tulevat pettymään välittömästi, Juncker sanoi.

Britannian parlamentin on tarkoitus äänestää sopimuksesta ennen joulua. Pääministeripuolue konservatiivien rivit rakoilevat pahasti, minkä lisäksi hallituksen apupuolue DUP on ollut hyvin kriittinen. May tarvitsee siis tukea oppositiolta.

Epävarmuus parlamentin kannasta on herättänyt kysymyksen siitä, mitä tapahtuu, jos erosopimus kaatuu vain kolmisen kuukautta ennen eropäivää.

Seuraavia askelia voivat olla ainakin nämä:

1. Erosopimus hyväksytään

Pääministeri Theresa May taivuttelee brittejä lähiviikkoina erosopimuksen taakse. Jo sunnuntaina hän painotti, että neuvoteltu sopimus on paras mahdollinen – ja kuten EU-johtajat sanoivat, ainoa mahdollinen.

– Äänestys on parlamentin merkittävin moniin vuosiin. Siitä riippuu, liikummeko eteenpäin yhdessä valoisampaan tulevaisuuteen vai avaammeko oven jakautumiselle ja epävarmuudelle, May sanoi toimittajille Brysselissä.

Erosopimuksen hyväksyminen olisi huonoista vaihtoehdoista paras. Se takaisi sen, että ero tapahtuu hallitusti.

Britannia saisi siirtymäajan, joka kestäisi vähintään vuoden 2020 loppuun tai korkeintaan kaksi vuotta sen yli.

2. Erosopimus ei mene läpi brittiparlamentissa

Jos vaadittavaa enemmistöä ei löydy, erosopimus hylätään. Britannia olisi vaarassa luisua hallitsemattomaan eroon ilman siirtymäaikaa.

Pääministeri May on aiemmin sanonut, että vaihtoehtoina ovat sopimuksen hyväksyminen, ero ilman sopimusta tai se, ettei brexitiä tapahdu.

Ero ilman sopimusta olisi huonoin vaihtoehto, ja se yritetään todennäköisesti estää.

3. Järjestetään uusi kansanäänestys

Lokakuussa sadattuhannet ihmiset marssivat Lontoossa uuden kansanäänestyksen puolesta. Brittihallitus ei aio sellaista kuitenkaan järjestää.

Uutta kansanäänestystä ajavan People's Vote -liikkeen mielestä eroneuvottelut ovat osoittaneet, että brexit-kampanjoiden aikana kuullut lupaukset eivät tule toteutumaan, vaan maa jakautuu entistä enemmän.

Yougov-tutkimusyhtiön mukaan enemmistö briteistä uskoo, että uusi kansanäänestys kallistuisi EU:ssa pysymisen puolelle. Noin viikko sitten tehdyn selvityksen mukaan näin uskoi 47 prosenttia vastanneista. Vastanneista vain 29 prosenttia uskoi, että eron kannalle päädyttäisiin uudelleen.

4. Britannia pyytää lisäaikaa erolle

Britannia voi hakea erolle lisäaikaa.

Lissabonin sopimuksen artikla 50:een on kirjattu, että eroaika on tasan kaksi vuotta. Britannia jättäisi EU:n siten 29. maaliskuuta.

Jos maan asiat ovat kovasti sekaisin, lisäaika voi olla paras vaihtoehto. EU:ssa järjestetään kuitenkin parlamenttivaalit toukokuun lopulla, minkä takia jatkoaika voidaan haluta pitää lyhyenä.

EU-johtajien pitää tehdä päätös yksimielisesti, mutta tarvittaessa päätös voidaan tehdä nopeasti.