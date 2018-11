Britannialla on edessään vielä monta kiveä, joihin kompastua

Erosopimuksen neuvotteleminen Britannian kanssa oli brexitin helppo osuus. Nyt edessä on paljon vaikeampi ponnistus, sanoo EPC-ajatushautomon johtaja Fabian Zuleeg.

European Policy Centren johtaja arvioi, että Britannia kallistuu lopulta parannetun Norjan mallin kannalle, joka sallisi kaupan jatkumisen kitkattomana ja ratkaisisi sen, ettei Irlannin saarelle tule rajaesteitä.

Brittihallitus on ollut tähän asti hyvin selkeäsanainen siitä, että maa jättää tulliunionin ja sisämarkkinat, mutta Zuleeg uskoo, että eron jälkeen keskusteluilmapiiri maassa muuttuu.

Norjan malli voi mennä läpi – kunhan sille keksitään uusi nimi.

– EU:n kannattaa jo valmistautua tähän kuitenkaan puhumatta siitä, jotta jotakin olisi jo valmiina, Zuleeg evästi Brysselissä järjestetyssä seminaarissa.

Tällä tietoa Britannia jättää Euroopan unionin 29. maaliskuuta, mikä käynnistää vähintään vajaan kahden vuoden neuvotteluajan tulevasta suhteesta. Siirtymäaikaa voidaan pidentää korkeintaan kahdella vuodella.

Zuleegin mukaan neuvotteluita vaikeuttaa heti ensimetreillä se, että Euroopassa valmistaudutaan keväällä EU-vaaleihin, jotka pidetään toukokuun lopussa. Britannian siirtymäajasta voi kulua tyhjäkäynnillä jopa puolisen vuotta.

Toiseksi neuvotteluita voi jarruttaa EU:hun jäävien 27 jäsenmaan erimielisyys. Monilla jäsenmailla on samanlaisia tiukkoja kysymyksiä kuin mitä Gibraltar oli eroneuvotteluiden lopussa Espanjalle.

Esimerkiksi Suomi on korostanut lentoliikenteen jatkuvuutta, koska Lontoo on tärkeä vaihtokenttä.

Zuleeg ennakoi, että EU:lla on silti Britanniaa enemmän vipuvoimaa, koska aikaa on käytössä rajallisesti.

– Vaikka EU 27:n puolella on erimielisyyksiä, se ei auta Britanniaa. Kauppaneuvotteluissa pahinta, mitä voi olla, on EU:n jakautuneisuus. Jos EU on jakautunut, on mahdollista, ettei sopimus mene lopulta läpi, Zuleeg sanoo.

Jokaisen jäsenmaan ja joidenkin maiden alueparlamenttien pitää vahvistaa mahdollinen kauppasopimus.

Zuleeg ennakoi vaikeuksia myös Britannian kauppaneuvotteluihin muiden ulkovaltojen kanssa. Neuvotteluita on vaikeaa käydä, kunnesBritannian tullisuhde EU:n kanssa on ratkaistu.

EU-johtajien sunnuntaina hyväksymä erosopimus menee seuraavaksi vahvistettavaksi Britannian parlamenttiin. Parlamentti äänestää sopimuksesta tällä tietoa joulukuussa.

Sopimuksen kaatuminen johtaisi poliittisen kriisiin, mutta jatkoaskelia on Zuleegin mukaan vaikea ennustaa.

Pääministeri Theresa Mayn aseman on koetuksella, mutta Zuleeg uskoo, että hän pysyy vallassa niin kauan kuin ongelmat jatkuvat.

– Hän sulattaa kaiken negatiivisen tästä prosessista, ja hänet syrjäytetään vasta sen jälkeen. Se on myös tae hänelle, koska kukaan muu ei halua sitä roolia.