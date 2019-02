Vuoden sateet viikossa ja krokotiileja asuinalueilla – rajut tulvat koettelevat Australian Queenslandia

Tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa Queenslandissa Australiassa, jossa rankkasateet ovat aiheuttaneet ennennäkemättömiä tulvia.

Pahimmat sateet ovat osuneet Townsvillen rannikkokaupungin ympäristöön. Alueella 20 000 kotia uhkaa jäädä veden valtaan.

Viranomaisten oli pakko avata sunnuntaina Ross-joen tulvaportit, kun padon kapasiteetti ei enää riittänyt jatkuvan rankkasateen takia. Tulvaporttien avaaminen aiheutti vesimassojen voimakkaan vyörymisen Townsvilleen.

Australian trooppisissa pohjoisosissa rankkasateet ovat kesällä tavallisia, mutta tänä vuonna vettä on tullut poikkeuksellisen paljon. Townsvillessä on satanut viikon aikana yli metrin verran vettä, kun alueen keskimääräinen koko vuoden sademäärä on noin kaksi metriä. Lauantaina Townsvillen pohjoispuolella Inghamissa saatiin yhden tunnin aikana sadetta 145 millimetriä. Jotkin alueet ovatkin saamassa koko vuoden sademäärän reilussa viikossa.

– Tällaista ei tapahdu kerran 20 vuodessa, vaan kerran sadassa vuodessa. Tämä on ennennäkemätöntä, sanoi Queenslandin pääministeri Annastacia Palaszczuk.

Rankkasateiden ennustetaan jatkuvan alueella tälläkin viikolla torstaihin asti. Sateiden loputtuakin vie aikansa ennen kuin tulvavedet vetäytyvät.

Vedet ovat peittäneet alleen autoja ja koteja. Tulvavesien mukana joillekin asuinalueille on tullut myös krokotiileja.

Avustustöihin on osallistunut myös Australian armeija, joka on hyödyntänyt miehistönkuljetusajoneuvoja ja helikoptereita ihmisten evakuoimisessa. Sadat ihmiset ovat viettäneet öitään hätämajoituksessa.

Townsvillen koulut ja lentokenttä ovat olleet suljettuina tulvien ajan.

Kuluva kesä on ollut Australiassa äärimmäisten sääilmiöiden värittämä. Tammikuu oli maassa koko mittaushistorian kuumin, ja monilla paikkakunnilla rikottiin lämpöennätyksiä.