Amerikan maiden ryhmä kehottaa Venezuelan armeijaa tukemaan Guaidoa

Keskeisten Latinalaisen Amerikan maiden sekä Kanadan muodostama Liman ryhmä kehottaa Venezuelan armeijaa tukemaan parlamentin puhemiestä Juan Guaidoa ja tunnustamaan tämän väliaikaiseksi presidentiksi.

Kanadan Ottawassa maanantaina kokoustanut Liman ryhmä ilmoitti kannattavansa rauhanomaista vallanvaihdosta Venezuelassa ilman sotilaallista väliintuloa. Kanadan ulkoministerin Chrystia Freelandin mukaan sotilaallinen puuttuminen Venezuelan tilanteeseen ei ole vaihtoehto.

– Tätä prosessia johtaa Venezuelan kansa, joka yrittää erittäin rohkeasti palauttaa maansa demokraattiseksi perustuslain mukaan, Freeland sanoi lehdistötilaisuudessa.

Myös Perun ulkoministeri Nestor Popilizio sanoi, että voimankäyttö ei ole harkinnassa.

Liman ryhmään kuuluu 14 Amerikan maata, muun muassa Kanada, Meksiko, Brasilia, Argentiina ja Kolumbia. Liman ryhmä kutsui julkilausumassaan Guaidon johtaman "Venezuelan laillisen hallituksen" osaksi ryhmää.

Ryhmän maat ovat tunnustaneet Guaidon Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi. Venezuelan armeijan johto on toistaiseksi pysynyt presidentti Nicolas Maduron tukena.

Freelandin mukaan yhteensä 34 maata on toistaiseksi tunnustanut Guaidon presidentiksi. Hän kehotti koko kansainvälistä yhteisöä tekemään niin ja jäädyttämään Maduron hallinnon ulkomailla olevat varat.

Guaido: Armeija aikoo viedä humanitaarisen avun

Liman ryhmä kehotti Venezuelan armeijaa myös olemaan estämättä humanitaarisen avun toimittamista maahan.

Guaido syytti maanantaina armeijaa suunnitelmista ohjata maahan lähetettävää humanitaarista apua hallituksen laariin.

– Olemme saaneet tietoa ylimmän johdon sisäpiiristä, että he eivät enää arvioi päästäväkö he avun tänne vai eivät, vaan kuinka he varastavat sen meiltä, Guaido sanoi.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau lupasi maanantaina 53 miljoonaa Kanadan dollaria (35 miljoonaa euroa) humanitaarista tukea Venezuelalle.