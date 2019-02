Pääministeri May selittää brexitiä parhain päin Pohjois-Irlannissa

Britannian pääministeri Theresa May matkustaa tänään Pohjois-Irlantiin selvittämään brexit-tilannetta alueen asukkaille. Mayn odotetaan vakuuttavan talouselämän edustajille, että EU-erosta on mahdollista saada aikaan brittiparlamentin tukema sopimus, jolla vältetään kovan rajan muodostuminen Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille.

Mayn pohjoisirlantilaiset hallituskumppanit vastustavat erosopimukseen kirjattua hätäjärjestelyä, joka pitäisi alueen muuta Britanniaa läheisemmässä suhteessa EU:hun neuvotteluratkaisua odotettaessa.

Britannian parlamentti torjui backstopiksi kutsutun hätäjärjestelyn viime viikon äänestyksessä. May on luvannut korvata järjestelyn jollain muulla ratkaisulla. EU on kuitenkin torjunut neuvottelut erosopimukseen sisältyvän backstopin poistamisesta.

Pohjois-Irlannin entinen pääministeri ja rauhannobelisti David Trimble on puolestaan kertonut harkitsevansa Britannian hallituksen haastamista oikeuteen brexitin vuoksi. Trimblen mukaan Britannia on rikkonut sitoumuksensa, jotka se antoi niin kutsutun pitkänperjantain rauhansopimuksen yhteydessä vuonna 1998.

Rauhansopimus päätti Pohjois-Irlannin pitkään jatkuneet väkivaltaisuudet tasavaltalaisten (katolilaisten) ja unionistien (protestanttien) välillä. Näkyvän rajan poistumista Irlannin ja Pohjois-Irlannin väliltä on pidetty tärkeänä takeena rauhan säilymiselle.

Britannian on määrä erota EU:sta 29. maaliskuuta

