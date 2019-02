USA:n ulkoministeri vaatii Venezuelaa päästämään humanitaarisen avun maahan

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo vaatii Venezuelaa päästämään humanitaarisen avun maahan. Pompeo sanoi tviitissään, että Venezuelan kansa tarvitsee kipeästi humanitaarista apua.

Pompeon vaatimus tuli keskiviikkoiltana Suomen aikaa sen jälkeen kun Venezuelan oppositiolähteet kertoivat armeijan estävän avun pääsyn maahan.

Apua oli määrä toimittaa Kolumbian kautta, mutta sotilaat ovat tukkineet Venezuelaan johtavan sillan säiliöautolla ja tavarakontilla.

Avustuskuljetuksen takana on väliaikaiseksi presidentiksi julistautunut parlamentin puhemies Juan Guaido. Hänen mukaansa jopa 300 000 ihmistä on vaarassa kuolla, jos he eivät saa ruoka- ja lääkeapua.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro ei halua apua maahan, koska se on hänen mukaansa ensiaskel Yhdysvaltojen johtamassa vallankaappauksessa.

Punainen Risti ilmoitti keskiviikkona, että se kaksinkertaistaa Venezuelan humanitaarisen tuen 1,58 miljoonaan euroon.