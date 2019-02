Kansanäänestys keltaliivien rauhoittamiseksi olisi uhkapeliä Ranskan Macronilta

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin harkitsema kansanäänestyksen järjestäminen voisi kääntyä häntä vastaan. Macron on sanonut pohtivansa kansanäänestystä rauhoittaakseen niin sanottujen keltaliivien mielenosoituksia, jotka ovat jatkuneet marraskuusta asti.

Lillen yliopiston professorin, perustuslakiasiantuntija Jean Philippe Derosierin mukaan kansanäänestyksen järjestäminen on presidentille tupla tai kuitti -tilanne, joka voi kriisin rauhoittamisen sijaan johtaa syvempiin vaikeuksiin.

– Ihmiset yleisesti unohtavat vastata kysymykseen, joka heiltä kysytään, ja sen sijaan antavat vastauksensa kysymyksen esittäjän perusteella. Kansanäänestyksestä voi siksi tulla äänestys siitä, onko presidentillä tukea vai ei, Derosier sanoo.

Ranskaa toisen maailmansodan jälkeen johtanut Charles de Gaulle vahvisti selvästi asemaansa voittamalla kolme kansanäänestystä, mutta tappio neljännessä äänestyksessä vuonna 1969 sai hänet luopumaan vallasta.

Ranskan presidentit ovat järjestäneet de Gaullen jälkeen vain viisi kansanäänestystä, joista viimeisimmän järjesti presidentti Jacques Chirac vuonna 2005 EU:n perustuslaista. Chiracin myönteinen kanta kärsi äänestyksessä yllätystappion.

Kansanäänestyksellä uskottavuutta

Macron on onnistunut nostamaan suosiotaan viime viikkoina pitämällä useita keskustelutilaisuuksia kansalaisten kanssa eri puolilla Ranskaa. Hän on luvannut, että ihmisten huolien kuuleminen johtaisi todellisiin muutoksiin, joten joidenkin ehdotusten vieminen kansanäänestykseen toisi viestille kaivattua uskottavuutta. Kansanäänestyksen järjestäminen myös vastaisi Macroniin kohdistuneeseen kritiikkiin siitä, että hän on kuuro tavallisten ihmisten ongelmille.

Macron on kertonut harkitsevansa kansanäänestyksen päiväksi toukokuun 26. päivää, jolloin järjestetään myös europarlamenttivaalit. Tätä ajoitusta on kritisoitu huonoksi ideaksi, koska sen pelätään sekoittavan molempia äänestyksiä.

Lehtitietojen mukaan Macron harkitsee tuovansa kansan äänestettäväksi useita laajalti kannatettuja ehdotuksia, kuten lainsäätäjien määrän vähentämisen ja poliitikkojen toimikausien rajoittamisen.

Oppositiossa olevan republikaanipuolueen johtaja Laurent Wauquiez sen sijaan on ehdottanut, että Macronin pitäisi testata talouslinjansa suosio kansanäänestyksessä. Macron on painottanut taloustoimissaan investointien houkuttelua ja yrittämisen helpottamista.

Keltaliivit sen sijaan ovat muun muassa ilmaisseet haluavansa sveitsiläistyylisiä kansanäänestyksiä kansalaisaloitteiden perusteella. Niistä Macron ei ole kuitenkaan innostunut.

– En usko kansanäänestysten järjestämiseen joka päivä joka asiasta, Macron sanoi torstai-iltana.

Macron nosti Britannian EU-eron esimerkiksi siitä, mitä kansankiihottaminen ja monimutkaisten asioiden liiallinen yksinkertaistaminen voivat saada aikaan.