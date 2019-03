Kampanjatyöntekijä STT:lle: Brittiparlamentti on mahdollista taivutella uuden kansanäänestyksen taakse – työ kulisseissa jatkuu

Britannian parlamentista on mahdollista löytää enemmistö, joka tukee uuden kansanäänestyksen järjestämistä. Näin uskotaan kampanjassa, jonka mielestä briteille pitää antaa uusi mahdollisuus äänestää brexitistä.

Britannian parlamentin neliraajajarrutus keskiviikkoiltana jättikin jälkeensä myös toivonkipinän.

– Nyt näemme parlamentin tunnelman. On selvää, että voimme päätyä enemmistöön, joka tukee kansanäänestystä, tiedottaja Simon Thomson sanoo STT:lle People's Vote -kampanjan toimistossa Lontoossa.

Parlamentti hylkäsi keskiviikkona kahdeksan varteenotettavaa brexit-vaihtoehtoa. Kaikista vaihtoehdoista uuden kansanäänestyksen järjestäminen sai taakseen eniten parlamentaarikkoja, vaikka ei mennytkään läpi. Ajatusta tuki 268 edustajaa 650:stä.

Muutamien kymmenien työntekijöiden People's Vote -kampanja ajaa uutta äänestystä, koska vuonna 2016 britit eivät tienneet, mitä brexit tulisi tarkoittamaan.

– Eilinen oli alku prosessille, prosessille joka tulee olemaan joillekin kipeä ja vaikea, koska heille on annettu niin paljon petettyjä lupauksia.

Thomsonin mukaan työ kulisseissa jatkuu kansanedustajien vakuuttamiseksi. Moni heistä ei vielä keskiviikkona ottanut kysymykseen kantaa, mikä voi tarkoittaa sitä, että he olisivat taivuteltavissa.

– Mistä tahansa erosopimuksesta Britannian parlamentti sopiikin, kansanäänestyksen pitäisi olla osa prosessia, Thomson sanoo.

Viikonloppuna sadattuhannet marssivat Lontoon keskustassa EU:ssa pysymisen ja kansanäänestyksen puolesta.

Parlamentin näytelmä hävettää kadunmiestä

Brittiparlamentin edustalla televisioryhmät ja muutamat sitkeät mielenosoittajat pitivät torstaina leiriä. Eläkeläispariskunta Peter ja Helen olivat tulleet paikalle haistelemaan tunnelmaa.

– Kyllä tästä päästään eteenpäin, mutta minulla ei ole aavistustakaan miten. Pakko myöntää, tämä on noloa, mies summasi tunnelmia brittiparlamentin surkuhupaisan äänestysillan jälkeen.

Eikä pelkästään parlamentti ole jakautunut, vaan myös ihmiset, mies muistutti.

– Ihmiset suhtautuvat asiaan voimakkaasti, eikä näköpiirissä ole, että he juuri muuttaisivat mieltään.

Torstaina näytti siltä, että Britannian parlamentti olisi äänestämässä pääministeri Theresa Mayn erosopimuksesta perjantaina kolmannen kerran. Sopimus ei todennäköisesti mene läpi tälläkään kertaa, koska Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP ei sitä hyväksy.

Erosopimuksen hylkääminen tarkoittaisi sitä, että brexit tapahtuu 12. huhtikuuta ja ilman sopimusta – ellei muusta sovita. Jos sopimus yllättäen hyväksyttäisiin, ero olisi hallittu, ja tapahtuisi vasta toukokuussa.

Äänestys veisi useamman kuukauden

Jos ja kun erosopimus hylätään, brittikansanedustajat jatkanevat vaihtoehtojen punnitsemista.

EU on edellyttänyt, että maa kertoo suunnitelmistaan viimeistään 11. huhtikuuta. Silloin pitää tietää, onko Britannia mukana EU-vaaleissa, joiden järjestäminen on EU:n ehto pidemmälle lisäajalle.

Kansanäänestyksen järjestäminen vie yleensä 3–6 kuukautta.

Iso kysymys on, mitä kansalta tarkalleen kysyttäisiin. People's Vote -kampanjan mielestä äänestyspaperiin pitää kirjata vaihtoehto myös pysymisestä EU:ssa.

– Me uskomme, että kansanäänestyksen järjestäminen on demokraattisin vaihtoehto. Ihmiset eivät joka tapauksessa ole tyytyväisiä. Nyt tiedämme, mitä brexit tarkoittaa, ja on aika kysyä kansalta, onko tämä sitä mitä haluatte.

Äkkiero uhkaa

Britannian hallitus haluaa tuoda brexit-erosopimuksen kolmannen kerran äänestykseen huomenna. Alahuone on torjunut sopimuksen kahdessa aikaisemmassa äänestyksessä.

Alahuoneen johtajan Andrea Leadsomin mukaan hallitus odottaa vielä vahvistusta alahuoneen puhemieheltä John Bercow'lta, että hän sallii kolmannen äänestyksen.

Pääministeri Theresa May lupasi eilen jopa erota, jos parlamentti hyväksyy sopimuksen.

Euroopan unioni on luvannut Britannialle lisäaikaa sopimustekstien vahvistamiseksi toukokuun 22. päivään saakka. Ehtona lisäajalle on se, että sopimus hyväksytään viimeistään huomenna.

Jos sopimusta ei hyväksytä, on edessä äkkiero ilman sopimusta. Se toteutuisi näillä näkymin 12. huhtikuuta.