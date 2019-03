Yhdysvallat vaatii selvitystä jemeniläisen sairaalan lähelle osuneesta ilmaiskusta

Yhdysvallat vaatii Saudi-Arabian johtamalta liittoumalta selvitystä jemeniläisen sairaalan lähistölle osuneesta ilmaiskusta. Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan iskussa kuoli kahdeksan ihmistä, joista viisi on lapsia.

Ohjuksen kerrottiin osuneen huoltoasemaan lähelle Pelastakaa Lapset -järjestön tukeman sairaalan sisäänkäyntiä tiistaina. Kuolleiden joukossa oli sairaalan työntekijä, joka kuoli yhdessä kahden lapsensa kanssa.

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja kuvasi iskua traagiseksi ja kamalaksi. Hänen mukaansa saudien johtama liittouma on luvannut selvityksen tapahtuneesta.

– Vaadimme edelleen kaikilta osapuolilta asianmukaisia toimia, joilla vähennetään siviiliuhrien riskiä ja sekä riskiä siviilien infrastruktuurin vahingoittamiseen, sanoi tiedottaja Robert Palladino toimittajille.

Aiemmin tällä viikolla Pelastakaa Lapset kertoi Saudi-Arabian johtaman liittouman pommien tappaneen tai haavoittaneen yhteensä yli 400:aa jemeniläislasta viime vuoden aikana.

Kongressissa vaadittu tuen vetämistä Saudi-Arabian toimilta

Saudi-Arabia saa Yhdysvalloilta sekä logistista että diplomaattista tukea Jemenissä taistelussa Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan. Yhdysvallat on toimittanut Saudi-Arabialle muun muassa lentokoneita.

Saudi-Arabia ja Yhdysvallat ovat pitkäaikaisia liittolaisia, mutta siviileihin kohdistuneet iskut ja osaltaan myös sauditoimittaja Jamal Khashoggin murha ovat lisänneet Yhdysvalloissa paineita Saudi-Arabian kovisteluun. Kongressissa on vaadittu tuen vetämistä Saudi-Arabian toimilta Jemenissä, mutta Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on uhannut käyttää asiassa veto-oikeuttaan.

Yhdysvallat on perustellut Jemenin tilanteeseen puuttumista sillä, että se pyrkii estämään Iranin vaikutusvallan kasvua alueella.

Jemenin tilannetta on luonnehdittu maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. Maassa on arviolta 14 miljoonaa ihmistä nälänhädän partaalla. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan sodassa on kuollut 10 000 ihmistä.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Saudi-Arabiaa iskuista siviilikohteisiin ja siitä, että se estää pääsyn Jemenin satamiin, mikä vaikeuttaa avun toimittamista maahan.