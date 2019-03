Halvaantunut brittiparlamentti äänestää vielä kerran brexit-sopimuksesta – eron piti tapahtua tänään, mutta parlamentti on kaaoksessa

"Tänään kello 23 piti olla hetki, jolloin Britanniasta tulee jälleen ylpeä ja suvereeni kansakunta." Näin maalailee brexitiä vankasti kannattava brittilehti Daily Mail ja vetoaa voimakkaasti maan parlamenttiin, jotta se hyväksyisi EU-erosopimuksen.

Halvaantunut parlamentti ei ole onnistunut löytämään maalle tietä ulos Euroopan unionista, vaikka kansanäänestyksestä on kulunut jo melkein kolme vuotta.

Tänään parlamentti saa eteensä pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman erosopimuksen – jo kolmannen kerran. Hyväksymällä sopimuksen ero tapahtuisi toukokuussa hallitusti.

Keskustelu alahuoneessa alkoi aamupäivällä, ja äänestys on vuorossa Lontoossa kello 16.30 Suomen aikaa. Brexitin kannattajat ovat kokoontumassa samaan aikaan parlamentin edustalle.

Toisin kuin kahdella edellisellä kerralla, brittiparlamentti äänestää nyt vain erosopimuksesta eikä mukana ole poliittista julistusta tulevasta suhteesta. Siihen palattaisiin myöhemmin. On epävarmaa, miten tämän vaikuttaa parlamentin kantoihin. Kiistanalainen Irlannin hätäratkaisu on osa erosopimusta, ja Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP on jo sanonut äänestävänsä sitä vastaan.

Lykkääntyykö myös kova brexit toukokuulle?

Aiemmin tällä viikolla May kertoi eroavansa pääministerin tehtävästä, kun ero on selvä. Entinen ulkoministeri Boris Johnson on sen jälkeen kertonut kääntyneensä sopimuksen taakse.

EU:n brexit-pääneuvottelija Michel Barnier vahvisti Twitterissä, että pelkän erosopimuksen hyväksyminen parlamentissa riittää Britannian eropäivän lykkäämiseen 22. toukokuuta saakka.

Jos sopimusta ei hyväksytä, eropäivä on 12. huhtikuuta. On mahdollista, että Britannia saa EU:lta pidemmän lisäajan, mutta silloin sen pitäisi järjestää EU-vaalit ja kertoa suunnitelmansa. EU-johtajat kutsuttaisiin todennäköisesti hätäkokoukseen arvioimaan lisäajan antamista.

Jos taas Britannia päättäisi valita kovan brexitin ilman sopimusta, EU:ssa näyttää olevan valmiutta lykätä sellaistakin eroa toukokuun 22. päivään saakka, tviittaa BBC:n Eurooppa-kirjeenvaihtaja Katya Adler. Näin sopimuksettomaan eroon valmistautumiseen esimerkiksi Irlannin rajalla jäisi enemmän aikaa.

Äänestykset jatkunevat maanantaina

Jos erosopimus hylätään, brittiparlamentti jatkaa näillä näkymin brexit-vaihtoehtojen kartoittamista maanantaina.

Parlamentista on ollut tähän asti mahdotonta löytää enemmistöä millekään brexit-vaihtoehdolle. Keskiviikkona brittikansanedustajat hylkäsivät kaikki kahdeksan varteenotettavaa tietä. Eniten kannatusta saivat ehdotukset kansanäänestyksestä ja jäämisestä tulliliittoon EU:n kanssa.