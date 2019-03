Suomen Lontoon-instituutin johtaja: Brexit on lopulta vain keinotekoinen prosessi

Britannian EU-ero on pakko laittaa mittasuhteisiin, jotta työ pysyy mielekkäänä, sanoo Suomen Lontoon-instituutin johtaja Emilie Gardberg.

Gardberg muistuttaa instituutin suomalaisuutta henkivässä toimistossa, että brexit on lopulta vain poliittinen prosessi. Hän on johtanut reilu puoli vuotta säätiötä, jonka tavoitteena on tiivistää maiden välistä yhteistyötä.

– Suurin osa haluaa tehdä meidän kanssa edelleen yhteistyötä. Se ei ole tämä maa tai kansa, vaan keinotekoinen prosessi.

Suomen Lontoon-instituutin tehtävänä on "tukea myönteistä yhteiskunnallista muutosta". Tehtävä kuulostaa juuri nyt lähes mahdottomalta. Miten brexitin jakama kansa ikinä saadaan takaisin samaan veneeseen?

Brittiyhteiskunta tuntuu Gardbergin mielestä osin pysähtyneen ja olevan käymistilassa, josta ei päästä eteenpäin. Muita isoja ja vaikeita kysymyksiä on siirretty eteenpäin, koska niihin otetaan kantaa vasta eron jälkeen. Samaan aikaan mielessä pyörii kysymys siitä, mihin kaikkeen muuhun tämän ajan ja resurssin voisi käyttää.

– Pääministeri Theresa May, joka on ollut ainoa vastuunkantaja, on niin vihattu, että hänen kanssaan se (kansan yhdistäminen) ei varmasti tule toimimaan, Gardberg pohtii.

Tarvittaisiin henkilö, joka saa ihmiset yhden kompromissin taakse. Gardbergin mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että sellaista henkilöä ei ole, vaan kaikki ovat menettäneet luottamuksen toisiinsa.

– Jotta tilanne menisi eteenpäin, tarvittaisiin jokin asia, joka yhdistää ihmisiä.

"Taidekenttä kärsii valtavasti"

Kansainvälisissä taitelijoiden ja yhteiskuntatieteilijöiden piireissä EU-eroon suhtaudutaan hämmennyksellä.

– Taiteen partnerit ovat kuvanneet sitä niin, että heiltä on katkaistu joku raaja tai heidät on raiskattu ja riistetty osa persoonasta, Gardberg kuvaa.

Hän ennakoi, että Britannian taide- ja tiedekenttä menettää pitkällä tähtäimellä pitkittyvän epävarmuuden takia. Näköalattomuus kun on johtanut siihen, että opiskelijat empivät maahan muuttamista.

– Taide- ja tiedepuoli tulee kärsimään pidemmän päälle valtavasti näistä epävarmuuden vuosista, jolloin ihmiset eivät ole hakeutuneet tänne.

Maassa on ehditty pohtia lääkkeiden tai joidenkin tuotteiden loppumista, jos ero tapahtuisi hallitsemattomasti. Esimerkiksi tuoreiden kasvisten ja siementen jämähtämistä rajalle on arvuuteltu. Ensin hermoiltiin perjantaita 29. maaliskuuta, ja nyt katseet on kohdistettu kahden viikon päähän.

Instituutissa on varauduttu niin, että eräs taidelähetys laitettiin matkaan hyvissä ajoin ja harjoittelijasopimuksia kiirehdittiin.

– Ajatus, että asioista tulisi pula ihmisten itsensä aiheuttaman syyn takia, keskellä hyvinvoivaa nykypäivää, tuntuu todella poikkeukselliselta. En haluaisi olla (kansanäänestyksen luvannut entinen pääministeri) David Cameron.