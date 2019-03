Neljää puukotettu Lontoossa, kaksi kriittisessä tilassa – poliisin mukaan veriteot eivät liity terrorismiin

Ainakin neljä ihmistä on haavoittunut Lontoossa Edmontonin ja Walthamstowin kaupunginosissa tehdyissä puukotuksissa viikonlopun aikana, kertoo Suur-Lontoon poliisi . Poliisi ei tällä hetkellä usko, että veriteoilla olisi kytköksiä terrorismiin. Kaksi puukotetuista on kriittisessä tilassa.

Epäilty tekijä, mustaihoinen ja tummiin vaatteisiin pukeutunut luiseva mies, on edelleen vapaana ja poliisi etsii häntä.

Ensimmäinen uhri oli 45-vuotias nainen, jota puukotettiin lauantaina Aberdeen Roadilla hieman kello seitsemän jälkeen illalla paikallista aikaa, kertoo BBC. Hän on edelleen kriittisessä tilassa sairaalassa Itä-Lontoossa.

Neljää tuntia myöhemmin puukotettiin miestä runsaan kilometrin päässä ensimmäisen puukotuksen tapahtumapaikasta. Hän ei saanut hengenvaarallisia vammoja. Kolmas uhri löydettiin Seven Sisters -metroasemalta aamuyöllä. Hän on edelleen kriittisessä tilassa.

Neljättä uhria puukotettiin Brettenham Roadilla Walthamstowissa hieman kello yhdeksän jälkeen paikallista aikaa tänään. Haavoittuneen miehen tila on vakava.

Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan puukottaja on toiminut yksin ja hänellä saattaa olla mielenterveysongelmia. Kaduille on lisätty poliiseja veritekojen vuoksi, ja poliisi on nostanut valmiuttaan.