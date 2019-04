Kreikan pääministeri Alexis Tsipras vierailee tänään Pohjois-Makedoniassa. Maiden välejä vuosikymmeniä hiertänyt nimikiista saatiin alkuvuodesta päätökseen, kun Kreikan parlamentti hyväksyi naapurimaansa nimenmuutoksen. Maa tunnettiin aiemmin nimellä Makedonia.

Nimikiista sotki myös maiden diplomaattiset suhteet, joiden palautumista Tsiprasin vierailun on tarkoitus edesauttaa. Kreikan pääministeri on viimeksi vieraillut maassa vuonna 1991. Tsiprasin visiitin yhtenä keskeisenä tavoitteena on kauppasuhteiden edistäminen.

Nimikiista juontaa juurensa siihen, että Kreikkaan kuuluu Makedonia-niminen pohjoinen maakunta.

