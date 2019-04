Britanniassa pääministeri Theresa May tarjoutuu neuvottelemaan opposition kanssa yhteisestä EU-erosuunnitelmasta. Jos yhteistä ratkaisua ei synny, on tavoitteena luoda eri vaihtoehtoja, joista alahuone äänestäisi.

May kertoi tänään seitsentuntiseksi venyneen hallituksen kokouksen päätteeksi, että Britannia tarvitsee pidemmän viivytyksen EU-eroonsa. Hänestä viivästyksen on kuitenkin oltava mahdollisimman lyhyt ja päätyttävä heti, kun sopimus on neuvoteltu.

Eilen parlamentin alahuone hylkäsi kaikki neljä brexit-vaihtoehtoa, jotka tuotiin äänestykseen.

