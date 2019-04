Yhdysvallat kohdisti pakotteita Venezuelan öljyviennille Kuubaan – "Venezuelan öljy kuuluu venezuelalaisille"

Yhdysvallat on ilmoittanut kohdistavansa talouspakotteita Venezuelasta Kuubaan suuntaavalle öljyviennille. Asiasta kertoi Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence perjantaina.

Pakotteet kohdistuvat kymmeniin Venezuelan valtiollisen öljy-yhtiön PDVSA:n aluksiin sekä kahteen yhtiöön, jotka kuljettavat raakaöljyä Venezuelasta Kuubaan. Toimilla halutaan rankaista Venezuelan lisäksi Kuubaa, jota Yhdysvallat on arvostellut Venezuelan presidentin Nicolas Maduron hallinnon tukemisesta.

– Venezuelan öljy kuuluu venezuelalaisille, Pence sanoi Houstonissa pitämässään puheessa.

– Yhdysvallat jatkaa kaiken diplomaattisen ja taloudellisen painostuksen käyttämistä saadakseen (Venezuelassa) aikaan rauhanomaisen siirtymisen demokratiaan, hän jatkoi.

Yhdysvallat on asettunut EU:n tavoin tukemaan Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guaidoa. Guaido haluaa Maduron viralta ja on julistautunut maan väliaikaiseksi presidentiksi. Yli 50 maata on tunnustanut Guaidon aseman.

Venezuelan opposition hallitsema parlamentti äänesti viime kuussa öljynviennin keskeyttämisestä Kuubaan. Käytännössä äänestys jäi symboliseksi, sillä maan öljy-yhtiö PDVSA on Maduron ja armeijan hallinnan alla.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan pakotteet kohdistuvat PDVSA:n 34 alukseen, joiden kanssa Yhdysvallat kieltää kaikki liiketoimet. Lisäksi pakotteiden kohteena on yksi öljytankkeri, joka vie raakaöljyä Venezuelasta Kuubaan, sekä kaksi aluksesta vastaavaa yritystä. Toinen yhtiöistä on kirjattu Libyaan, toinen Kreikkaan. Kreikka on harvoja länsimaita, jotka tukevat presidentti Maduroa.

Venezuelan toimittama öljy on ollut Kuuballe viime vuosikymmeninä elintärkeää maan talouden kohentamisessa. Vastineeksi Kuuba on tehnyt Venezuelan kanssa muun muassa turvallisuus- ja tiedusteluyhteistyötä. Venezuelan kriisin syventyessä Kuuba on pyrkinyt vähentämään riippuvuuttaan Venezuelasta ja lisännyt öljyntuontia muun muassa Algeriasta ja Venäjältä.

Öljy-yhtiö PDVSA oli jo aiemmin Yhdysvaltojen pakotteiden kohteena. Pakotteilla on pyritty estämään muun muassa sitä, että Maduron hallitus ei ohjaisi itselleen yhtiön varoja.

Venezuela on tuonut öljyä myös Yhdysvaltoihin tytäryhtiönsä Citgon kautta. Yhdysvallat on vaatinut sen varojen tallentamista suljetulle tilille.