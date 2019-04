Mount Everestin korkeus aiotaan mitata uudelleen. Maailman korkeimman vuoren korkeudeksi on aiemmin mitattu 8 848 metriä, mutta lukema halutaan tarkistaa, sillä vuoden 2015 maanjäristyksen uskotaan murtaneen vuorenhuippua ja näin ollen madaltaneen vuorta.

Nepalin viranomaisten mukaan nelihenkinen ryhmä lähtee keskiviikkona selvittämään vuoren korkeutta.

Ryhmä on hienosäätänyt kahden vuoden ajan menetelmiä, joilla se mittaa vuorenhuipun korkeuden. Samalla he ovat valmistautuneet äärimmäisiin olosuhteisiin, joissa he tulevat vuorella työskentelemään.

– Alueella työskenteleminen ei ole helppoa, mutta olemme varmoja, että tehtävämme onnistuu, kertoo ryhmän johtaja Khim Lal Gautam.