Trumpin mukaan siirtolaiset ylittävät Yhdysvaltain rajan kuin olisivat "matkalla Disneylandiin" – presidentti ei kuitenkaan jatka nollatoleranssipolitiikkaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän aio jatkaa siirtolaislasten erottamista vanhemmistaan Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla. Hän kuitenkin lisäsi, että politiikan lopettaminen on syy sille, miksi enemmän ihmisiä tulee rajalle.

Trump viittasi sanomisillaan niin kutsuttuun nollatoleranssipolitiikkaan, joka johti useiden siirtolaislasten erottamiseen vanhemmistaan Yhdysvaltojen ja Meksikon välisellä rajalla. Politiikka lopetettiin kesäkuussa 2018 kovan poliittisen ja oikeudellisen painostuksen jälkeen.

Trumpin mukaan siirtolaiset tulevat rajalle nykyään "kuin piknikille" tai kuin olisivat "matkalla Disneylandiin".

Trumpin linjaus Meksikon puolella odottamisesta kaatui

Tämän vuoden tammikuussa Trump päätti, että turvapaikanhakijoiden on odotettava hakemustensa käsittelyä Meksikon puolella rajaa. Alkuvuoden aikana satoja turvapaikanhakijoita on palautettu Meksikoon odottamaan päätöstä. Yhdysvaltain liittovaltion oikeusistuin kuitenkin eilen kumosi Trumpin linjauksen.

Liittovaltion tuomarin Richard Seeborgin mielestä turvapaikkapolitiikka rikkoo lakeja, joiden mukaan turvapaikanhakijoita ei saa palauttaa vaarallisiin olosuhteisiin.

Tuomioistuimen päätös astuu voimaan perjantaina. Sen jälkeen ne 11 siirtolaista, jotka olivat haastaneet Trumpin hallinnon turvapaikkapolitiikan oikeuteen, on päästettävä Yhdysvaltojen puolelle.

Seeborg kirjoitti päätöksessään, että rajaviranomaisilla on edelleen oikeus pidättää turvapaikanhakijat, kun he tulevat Yhdysvaltojen puolelle.

Trumpin turvapaikkapolitiikan tavoitteena on ollut vähentää siirtolaisvirtoja Meksikon rajan yli. Trumpin mielestä turvapaikanhakijoiden pääsy Yhdysvaltoihin hakuprosessin ajaksi on toiminut houkuttimena sellaisillekin henkilöille, jotka eivät tarvitse kansainvälistä suojelua. Hallinnon mukaan moni maahan pyrkivä tietää, ettei Yhdysvaltojen viranomaisilla ole riittävästi tiloja kaikkien turvapaikanhakijoiden pitämiseen pidätettyinä.

Hallinnon ovi heilui alkuviikolla urakalla

Trumpin siirtolaispolitiikka on aiheuttanut turbulenssia myös Trumpin hallinnossa. Suomen aikaan maanantaina Trump ensin ilmoitti Twitterissä kotimaan turvallisuudesta vastaavan ministerin Kirstjen Nielsenin jättävän tehtävänsä. Myöhemmin Valkoinen talo ilmoitti, että myös salaisen palvelun johtaja Randolph "Tex" Alles saa lähteä. Syytä Allesin lähdölle ei kerrottu.

Alles aloitti salaisen palvelun johtajana huhtikuussa 2017. Salaisen palvelun tehtävänä on suojella muun muassa nykyistä ja entisiä presidenttejä sekä Yhdysvalloissa vierailulla olevia ulkomaiden johtajia.

Nielsen on ollut usein Trumpin kritiikin kohteena, eikä hänen korvaamisensa tule yllätyksenä. Presidentti on ollut turhautunut Meksikon rajan yli tulevien siirtolaisten määrän kasvuun ja syyttänyt Nielseniä siitä, ettei tämä ole keksinyt parempia ratkaisuja rajaturvallisuuden parantamiseksi. New York Timesin mukaan Nielsen oli jo vähällä erota tehtävästään viime toukokuussa saatuaan Trumpilta läksytyksen rajaongelmista.