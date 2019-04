Brexitille hahmotellaan pyydettyä pidempää lisäaikaa – näitä kysymyksiä kannattaa pitää silmällä

Britannian EU-erolle annetaan näillä näkymin lisäaikaa vähintään vuoden loppuun, kun EU-johtajat kokoontuvat kriisikokoukseen Brysselissä illalla.

Britannia itse olisi venyttänyt brexitin vain kesäkuun loppuun, mutta EU-maat suhtautuvat epäillen siihen, onko muutaman kuukauden lykkäys riittävä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että enemmistö jäsenmaista kannattaa pidempää lisäaikaa.

Päätös pitää tehdä illallispöydän ääressä kuitenkin yksimielisesti. Toistaiseksi päätösluonnoksessa ei ole otettu kantaa lisäajan päättymispäivään, vaan EU-johtajat päättävät asiasta vasta illalla.

Pääministeri Theresa May tapaa kokouksen aluksi EU-johtajat, minkä jälkeen 27 päämiestä ja -naista jatkavat keskenään. Suomesta paikalla on pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Päätöksiä on tehtävä, sillä Britannia jättää EU:n perjantaina puolilta öin, ellei lisäajasta päästä yhteisymmärrykseen.

Kuinka paljon brexitiä viivytetään?

Kiinnostava kysymys on, onnistuuko pääministeri May myymään omilleen aiottua pidemmän lisäajan. Konservatiivien kovimmat brexitin kannattajat ovat vastustaneet pitkää viivytystä. Eilen Ranskassa ja Saksassa vierailleen Mayn on kuitenkin tulkittu olevan valmis pidempään lykkäykseen.

Pöydällä on niin sanottu joustava lisäaika eli "flextension", joka antaisi Britannialle mahdollisuuden lähteä unionista aiemminkin, jos Britannian parlamentti on onnistunut hyväksymään EU-erosopimuksen.

Pidemmän lisäajan puolesta puhuu se, ettei EU-johtajien tarvitsisi raahautua hätäkokouksiin tämän tästä, ja EU:n agendalle saataisiin muitakin asioita kuin brexit. Toisaalta EU-maat kaipaavat takeita siitä, ettei vastentahtoisesti jäsenenä roikkuva Britannia ala kampittaa EU:n yhteistä päätöksentekoa.

Illalla tullaankin käymään keskustelua siitä, miten varmistetaan, että Britannia käyttäytyy kunnolla eikä estä päätöksiä esimerkiksi tulevasta budjetista. Ranska saattaa myös nostaa esiin pyörittelemänsä ajatuksen siitä, että Britannialla ei olisi enää omaa komissaaria.

Vakuuttaako pääministeri May EU-johtajat?

Viimeistään huippukokouksessa Mayn odotetaan kertovan, miten konservatiivien ja työväenpuolueen neuvottelut sujuvat.

Britannian parlamentista on ollut tähän asti mahdotonta löytää enemmistöä millekään brexit-vaihtoehdolle. Puolueiden yhteistyön onkin tulkittu olevan hyvä uutinen.

Parlamentin alahuone on torjunut niin eron ilman sopimusta, tulliliittoon jäämisen, Norjan mallin kuin uuden kansanäänestyksen järjestämisenkin. EU:n kanssa neuvoteltu valmis erosopimus on kaatunut kolme kertaa selvin luvuin.

Britannia on ryhtynyt valmistelemaan toukokuun lopussa pidettäviä EU-vaaleja, koska se on EU:n ehto uudelle lisäajalle.

Mikä on Suomen linja?

Suomen mielestä pidennys voi olla enintään noin vuoden mittainen. EU-ministerivaliokunta linjasi aamulla, että määräajan enimmäispituus pitää rajata tarkasti. Pidennys voi Suomen mielestä olla joustava siten, että se päättyisi, jos erosopimus ehditään hyväksyä ennen päättymispäivää.