Maduro: Venezuela on päässyt Punaisen Ristin kanssa sopuun humanitaarisen avun tuomisesta maahan

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro sanoo, että Venezuelan hallinto ja Punainen Risti ovat päässeet sopuun humanitaarisen avun tuomisesta maahan. Poliittisen ja taloudellisen kriisin runtelemassa Venezuelassa kärsitään akuutista ruoan, lääkkeiden ja peruselintarvikkeiden puutteesta. Maassa on lisäksi ollut laajoja sähkökatkoja.

Maduro on aiemmin estänyt muun muassa Yhdysvaltain tarjoaman humanitaarisen avun pääsyn maahan.

Venezuelassa on käynnissä poliittinen valtakamppailu, sillä presidentti Maduron lisäksi oppositiojohtaja Juan Guaido on julistautunut maan väliaikaiseksi presidentiksi. Guaidon mukaan Maduro voitti vaalit vilpillisesti. Maduro on nyt vallankahvassa toista kautta.

Yli 50 maata on tunnustanut Guaidon aseman. Muun muassa Yhdysvallat ja EU ovat Guaidon takana.

IMF pitää rahahanat kiinni

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on ilmoittanut, ettei se aio olla missään yhteyksissä Venezuelaan eikä päästä maata käsiksi instituution valuuttavarantoihin ennen kuin kansainvälinen yhteisö on tunnustanut maan hallinnon. Asiasta kertoi IMF:n tiedottaja.

Aiemmin keskiviikkona Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pence pyysi YK:ta tunnustamaan Guaidon Venezuelan johtajaksi.