Etelä-Korean naiset saivat vihdoin aborttioikeuden

Etelä-Koreassa perustuslakituomioistuin on kumonnut vuosikymmeniä voimassa olleen aborttikiellon. Päätös syntyi tuomioistuimessa äänin 7–2.

– Aborttikielto rajoittaa naisten oikeuksia päättää omasta elämästään. Samalla se loukkaa heidän oikeuttaan turvalliseen terveydenhuoltoon. Sikiö on selviytymisessään ja kehityksessään täysin riippuvainen äitinsä ruumiista, joten sitä ei voida pitää erillisenä elävänä olentona, jolla on oikeus elämään, perusteluissa sanottiin.

Sadat oikeustalon ulkopuolelle kokoontuneet naiset juhlivat oikeuden päätöstä.

– Tämä päätös saatiin aikaan, koska lukemattomat naiset taistelivat väsymättä oikeuksiensa puolesta monia vuosia. Me ansaitsemme maailman huomion ja tunnustuksen, vaati aktivisti Bae Bok-ju.

Tähän saakka laittoman abortin hankkineet naiset ovat voineet saada sakkojen lisäksi jopa vuoden vankeustuomion. Laittoman abortin tehneitä lääkäreitä puolestaan on uhannut jopa kahden vuoden vankeus.

Etelä-Korean aborttikielto on ollut voimassa vuodesta 1953. Abortti on ollut sallittu vain raiskaus- ja insestitapauksissa tai silloin kuin äidin henki on ollut vaarassa.