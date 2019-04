Britannian pääministeri Theresa May on selvittänyt EU:n kanssa sovittua brexitin lykkäystä maansa parlamentin alahuoneelle. May kertoi joidenkin EU-johtajien halunneen asettaa jatkoajalle tiukkoja ehtoja, jotka hän oli kuitenkin torjunut.

May kertoi vakuuttaneensa Brysselin huippukokouksessa, että Britannia toimii rakentavasti niin kauan kuin maa on EU:n jäsen. Pääministerin mukaan on valitettavaa, että Britannia joutuu pyytämään lykkäystä brexitiin. Hänen mukaansa nyt on varmistettava erosopimuksen hyväksyminen niin, ettei Britannian tarvitse järjestää EU-parlamenttivaaleja toukokuussa. Mainos alkaa Mainos päättyy