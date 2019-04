Brexit sekoittamassa EU:n aivan kuten pelättiin

Britannian ero EU:sta on tapahtumassa vaikeimman kautta niin kuin moni ehti jo pelätä. Torstaina aamuyöllä nuijittu lisäaika tarkoittaa sitä, että brexit sekoittaa unionin toimintaa ja vie uskottavuutta EU-vaaleilta.

Tämä vaikutti taustalla, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron ajoi Britannialle huippukokouksessa nyt annettua lyhyempää lykkäystä. Ajatuksensa oli, että Britannia saataisiin ulos unionista ennen uuden EU-parlamenttikauden alkamista heinäkuun alussa.

Huippukokouksessa sovittiin brexitin lykkäämisestä lokakuun loppuun. Kyse oli tyypillisestä EU-kompromissista. Päivä asettuu mielipiteiden kirjon puoliväliin ja sopivasti uuden ja vanhan komission taitteeseen. Mitä päätös tarkoittaa?

1. Lokakuu on vain yksi monista takarajoista

Eron piti tapahtua alun perin 29. maaliskuuta, sitten 12. huhtikuuta ja nyt ehkä lokakuun 31. päivä.

Takarajaa on venytetty, koska kova ero ilman sopimusta halutaan välttää. Perussopimus ei rajaa EU-eron lykkäysten määrää, ja voi hyvin olla, että EU-johtajat kutsutaan lokakuussa uuteen kriisikokoukseen päättämään lykkäyksestä kolmannen kerran.

Britannian pääministeri Theresa May toisteli jälleen torstaina parlamentissa, että maa yrittää lähteä niin pian kuin mahdollista eli jo ennen lokakuun loppua.

Konservatiivit ja työväenpuolue ovat käyneet keskusteluita yhteisestä brexit-mallista, mutta vielä on epäselvää, onko erosopimuksen taakse mahdollista saada enemmistö maan parlamentissa. Jos ratkaisu löytyy ennen EU-vaalipäivää, May on luvannut perua vaalit.

Normandian rannikon kalastajat ja vientiyritykset saattoivat nekin painaa vaakakupissa, kun Macron kovisteli muita EU-johtajia tiukemman linjansa taakse. Epävarmuus koettelee Euroopassa voimakkaimmin juuri Luoteis-Ranskaa, mutta myös Irlantia sekä Belgian ja Hollannin rannikkoseutuja, koska siellä kovan brexitin vaikutus olisi jyrkin, käy ilmi Bertelsman-säätiön selvityksestä. Jatkuva epävarmuus haittaa yritysten toimintaa.

2. Uusi parlamentti aloittaa kompastellen

Suomi on muiden muassa odottanut yhtä lisäpaikkaa Euroopan parlamenttiin, koska osa Britannialta vapautuvista paikoista oli tarkoitus jakaa jäsenmaiden kesken.

Britannia järjestää näillä näkymin EU-vaalit toukokuun lopussa, ja 751-paikkaiseen parlamenttiin valitaan 72 brittiä. Saarivaltion mukanaolo on hyvä uutinen demareille ja EU-kriittisille ryhmille.

Ainakin tällä hetkellä valtaosa brittimepeistä istuu demariryhmässä tai oikeamman laidan ECR- ja EFDD-ryhmissä. Voimasuhteilla on merkitystä, sillä parlamentin kokoonpano vaikuttaa keskeisiin johtajanimityksiin vaalien jälkeen.

Brexitin takia parlamentin kausi alkaisi kompuroiden, koska vain kolmen kuukauden jälkeen mepeistä vaihtuisi joka kymmenes. Britit lähtisivät ja heidän tilalleen nostettaisiin edustajia varasijoilta.

3. Brexit valtaa Suomen EU-puheenjohtajuuden

Brexit leimaa heinäkuussa alkavaa Suomen EU-puheenjohtajuuskautta. EU:n kulisseista on alkanut kuulua yhä turhautuneempia kommentteja siitä, että huomiota haluttaisiin siirtää jo muihinkin aiheisiin.

Suomella olisi voinut olla hyvä paikka nostaa esiin omia tärkeitä teemojaan, mutta brexit voi vallata kaiken tilan.

Surkuhupaisaa on, että pääministeri May joudutaan kutsumaan Sibiun toukokuiseen huippukokoukseen, jonka oli tarkoitus olla brexitin jälkeinen toipumiskokous. 27 EU-johtajan odotettiin linjaavan Romanian Transilvaniassa tulevaisuutta ilman Britanniaa.

Kirjoittaja on STT:n EU-kirjeenvaihtaja, @Anniina_Luotone