Sudanin puolustusministeri väliaikaishallinnon johtoon

Sudanissa puolustusministeri Awad Ibnouf on nimitetty väliaikaishallinnon johtoon, kertoo valtiontelevisio. Lisäksi armeijan korkea-arvoinen upseeri Kamal Abdelmarouf on nimitetty hänen varamiehekseen.

Televisiokuvat näyttivät Ibnoufin ja Abdelmaroufin vannomassa valaa maan oikeuslaitoksen johtajan läsnä ollessa.

Armeija kertoi eilen syrjäyttäneensä presidentti Omar al-Bashirin ja ottavansa maassa vallan kahdeksi vuodeksi. Sudanin rajat ja ilmatila on toistaiseksi suljettu. Väliaikaishallinto on lisäksi julistanut tulitauon koko maahan.

Vallanvaihdos tulee kuukausia kestäneiden mielenosoitusten jälkeen. Ne alkoivat alun perin leivän rajun hinnannousun takia joulukuussa. Leipämielenosoitukset laajenivat nopeasti eri puolille Sudania, ja mielenosoittajat alkoivat vaatia vallanpitäjien vaihtamista.

Mielenosoittajat eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä torstaina tapahtuneeseen vallanvaihdokseen. Heidän mukaansa vallankaappaus oli nykyisten vallanpitäjien suunnittelema.

Protesteja puolustava Alliance for Freedom and Change -järjestö on kehottanut ihmisiä jatkamaan mielenosoituksia armeijan päämajan edustalla ja muualla maassa.

Päämajan edustalla onkin ollut yhä tuhansia ihmisiä samaan aikaan, kun väliaikaishallinnon julistama ulkonaliikkumiskielto tuli voimaan. Armeija oli aiemmin varoittanut mielenosoittajia uhmaamasta ulkonaliikkumiskieltoa.

Bashir kuuluu pisimpään Afrikassa vallassa olleisiin valtionpäämiehiin. Hän nousi valtaan vuonna 1989 vallankaappauksella.

Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) haluaa Bashirin oikeuden eteen vastaamaan kansanmurhaa ja sotarikoksia koskeviin syytteisiin. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International vaatikin pidätyksen jälkeen, että Bashir on luovutettava ICC:lle.

Sudan on ollut aseellisten konfliktien keskellä jo vuosikymmenien ajan. Muun muassa Darfurin alue Länsi-Sudanissa on kärsinyt pahoin väkivaltaisissa konflikteissa.