Sveitsi aloitti oman hävittäjähankintansa koelennot – aikataulu ja ehdokkaat samat kuin Suomessa, hankinta vielä kansanäänestykseen

Sveitsissä on aloitettu maan hävittäjäkaluston uusimiseen tähtäävät koelennot ja testaukset. Ehdolla ovat samat viisi konemallia kuin Suomen Hornetien seuraajahankkeessa.

Aakkosjärjestyksessä testattavilla koneilla lennetään kahdeksan koelentoa kullakin. Testit alkoivat eilen Payernen lentotukikohdassa Eurofighter Typhoonista ja päättyvät kesäkuun lopussa Saabin Gripen E:hen.

Koneita eivät lennä sveitsiläiset pilotit, mutta kaksipaikkaisissa versioissa heitä voi olla mukana lennolla.

Hallituksen on määrä päättää konetyypistä ensi vuoden lopussa. Sitä ennen koko hankinta alistetaan kuitenkin kansanäänestyksen hyväksyttäväksi.

Uudet koneet otettaisiin käyttöön samaan aikaan kuin Suomessa vuosina 2025–2030.

Sveitsissä kyseessä on jo toinen yritys uusia maan hävittäjäkalustoa. Vuonna 2014 pidetyssä kansanäänestyksessä enemmistö torjui jo valittujen 22:n Gripen E -hävittäjän ostamisen Ruotsista.

Astronautti käy läpi hankintaperusteita

Kansanäänestyksen lisäksi Sveitsin hankinnassa on muitakin liikkuvia osia. Maan uusi puolustusministeri Viola Amherd on päättänyt selvityttää uudelleen hankinnan perusteet. Tehtävä on annettu entiselle koelentäjälle ja Sveitsin ainoalle astronautille Claude Nicollierille, jonka on määrä raportoida näkemyksistään tämän kuun loppuun mennessä.

Sveitsin tarjouspyynnössä vaihtoehtoina ovat 30 tai 40 konetta. Defence Newsin mukaan sveitsiläisviranomaiset ovat laskeneet määrän sillä perusteella, että tavoitteena on pitää neljä konetta ilmassa koko ajan.

Myös suomalaisessa keskustelussa hävittäjien määrää on perusteltu neljä koneen parvilla. Sveitsiä suuremmassa maassa niitä on sanottu tarvittavan samaan aikaan kahdessa eri toimintasuunnassa pohjoisessa ja etelässä.