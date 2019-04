Sudanin juntta ei luovuta Bashiria

Sudanissa sotilasvallankaappauksella syrjäytettyä presidenttiä Omar al-Bashiria ei luovuteta, kertoo maata hallitseva sotilasjuntta. Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) haluaa Bashirin oikeuden eteen vastaamaan kansanmurhaa ja sotarikoksia koskeviin syytteisiin.

Bashir on parhaillaan tutkintavankeudessa.

Muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty International vaati pidätyksen jälkeen, että Bashir on luovutettava ICC:lle.

Eilen vallan kaapanneet sotilaat varoittivat samalla, etteivät tule sallimaan maan turvallisuuden vaarantamista ja öisen ulkonaliikkumiskiellon uhmaamista.

– Tärkein tehtävämme on säilyttää maan vakaus ja turvallisuus. Emme tule sallimaan turvallisuuden vaarantamista missään, junttaa johtava kenraali Omar Zain al-Abdin sanoi.

Juntta lupaili myös, että Sudanin seuraava hallinto on siviilien muodostama ja kaikkien osapuolien kanssa neuvotellaan ensin. Armeijan on tarkoitus olla vallassa kaksi vuotta.

Väliaikaishallinnon johtoon nimettiin puolustusministeri Awad Ibnouf. Lisäksi armeijan korkea-arvoinen upseeri Kamal Abdelmarouf on nimitetty hänen varamiehekseen.

Mielenosoittajat eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä torstaina tapahtuneeseen vallanvaihdokseen. Heidän mukaansa vallankaappaus oli nykyisten vallanpitäjien suunnittelema.

Protesteja puolustava Alliance for Freedom and Change -järjestö on kehottanut ihmisiä jatkamaan mielenosoituksia armeijan päämajan edustalla ja muualla maassa. Armeijan päämajan edustalle on ollut jo viikon ajan tuhansia ihmisiä osoittamassa mieltään.

Bashir kuului pisimpään Afrikassa vallassa olleisiin valtionpäämiehiin. Hän nousi valtaan vuonna 1989 vallankaappauksella. Sudan on ollut aseellisten konfliktien keskellä jo vuosikymmenien ajan. Muun muassa Darfurin alue Länsi-Sudanissa on kärsinyt pahoin väkivaltaisissa konflikteissa.