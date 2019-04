New York Times uutisoi Suomen vaalien ilmastokeskustelusta

Yhdysvaltain suurimpiin sanomalehtiin kuuluva New York Times on tehnyt uutisen Suomen eduskuntavaaleista.

Perjantaina julkaistun jutun näkökulma on se, kuinka perussuomalaisten näkemykset ilmastoasioista ovat nousseet tärkeäksi tekijäksi puolueen kannatuksen nousussa.

New York Timesin analyysin mukaan Suomen vaalikeskusteluissa on ollut Euroopan muihin vaaleihin verrattuna poikkeuksellista se, kuinka ilmasto on noussut maahanmuuton sijaan näkyvimmäksi jakolinjaksi oikeistopopulistien ja muiden puolueiden välille.

Lehti näki tässä kaikuja Yhdysvaltojen tilanteesta, jossa republikaanit ovat kritisoineet rajusti demokraattien vasemman laidan vaatimuksia kovemmista ilmastotoimista.