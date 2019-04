Toistasataa ääri-islamilaisen Boko Haram -järjestön viisi vuotta sitten Nigeriassa sieppaamaa koulutyttöä on edelleen kateissa, kertovat ihmisoikeusjärjestöt. Yhteensä 276 tyttöä siepattiin Chibokin kaupungista Nigerian koillisosasta huhtikuussa 2014.

Myöhemmin yhteensä 107 tyttöä saatiin vapaaksi esimerkiksi vankien vaihdolla. Osa myös pakeni sieppaajiltaan. Silti kaikkiaan 112 tyttöä on edelleen kateissa. Osa heistä on saattanut kuolla taisteluissa tai menehtyä tauteihin. Boko Haramin propagandan mukaan osa on myös mennyt naimisiin järjestön taistelijoiden kanssa.

YK:n lastenjärjestön Unicefin mukaan jihadistit ovat siepanneet yli tuhat lasta Nigeriassa vuoden 2013 jälkeen. Siepatuista nuorimmat ovat olleet alle viisivuotiaita.

Mainos alkaa

Mainos päättyy