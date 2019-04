Lentoyhtiö American Airlines peruu tulevilta kuukausilta 115 päivittäistä lentoa Boeingin 737 Max -tyypin lentokoneilla. Yhtiö on jatkanut koneiden lentokieltoa 19. elokuuta saakka. Aiemmin yhtiön suunnitelma oli pitää koneet maassa 5. kesäkuuta asti.

Konetyyppi on lentokiellossa ympäri maailman. Sen turvajärjestelmissä on epäilty olevan vikaa, sillä saman mallin kone on pudonnut lyhyen ajan sisällä sekä Indonesiassa että Etiopiassa.

Boeingin johtaja kertoi viime viikolla, että konemalliin tehdyt tietokoneohjelmapäivitykset toimivat kuten pitääkin, ja koneilla on tehty jo liki sata testilentoa.

