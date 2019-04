Ruotsin sosiaalidemokraattien Twitter-tili kaapattiin: tili julisti muun muassa pääministeri Löfvenin eroa

Kaapatulla tilillä on julkaistu muun muassa viestejä siitä, että Ruotsin valuutta vaihdetaan kruunusta bitcoiniin ja että maan pääministeri Stefan Löfven eroaa.

– Erottuaan Steffe (Löfven) aloittaa uudessa tehtävässään puolustusvoimien luutnanttina, Twitter-tili irvailee.

Lisäksi tviittien mukaan Ruotsin ilmavoimat lakkautetaan ja rahat ohjataan maahanmuuttajien auttamiseen ja kannabis laillistetaan. Viesteihin kuului myös muslimeille vihamielistä sisältöä.

– Yksi tykkäys tietää yhtä kuollutta muslimia, eräässä viestissä kirjoitetaan.

Tilin kaapannut taho vaikuttaa kannattavan tiukempaa maahanmuuttolinjaa ja pilkkasi sosiaalidemokraatteja asiasta.

– Nyt juhlimme ennätysmäärää raiskausten uhreja korottamalla veroja ja avaamalla rajoja. Sosialismi FTW! viestissä kirjoitetaan.

"FTW" on nettislangia, joka on lyhenne englannin sanoista "for the win".

Kaapatulla tilillä julkaistiin viestejä aktiivisesti maanantain vastaisena aamuyönä reilun tunnin ajan. Sittemmin viestitulva on hiljennyt, mutta vielä kahdeksan jälkeen aamulla Suomen aikaa erikoiset viestit olivat nähtävillä.