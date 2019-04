EU on valmis aloittamaan kauppaneuvottelut USA:n kanssa – Ranskan vastustus jyrättiin

EU-maat antoivat maanantaina lopullisen suostumuksensa kauppaneuvotteluiden aloittamiselle Yhdysvaltain kanssa ja hyväksyivät komission mandaatin. Kauppakomissaari Cecilia Malmströmin mukaan neuvottelut aloitetaan niin pian kuin mahdollista.

– Me olemme valmiita heti, kun he ovat, Malmström sanoi.

AFP:n mukaan Ranska äänesti odotetusti mandaatin antamista vastaan, ja Belgia pidättäytyi äänestämästä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on vaatinut, että Yhdysvaltojen pitäisi ensin sitoutua Pariisin ilmastosopimukseen.

Kauppaneuvottelut ovat alkamassa orastaneen kauppasodan varjossa. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja presidentti Donald Trump sopivat neuvotteluiden aloittamisesta viime kesänä, minkä seurauksena Yhdysvallat ei toteuttanut uhkaustaan autotullien korottamisesta.

Malmströmin mukaan kauppaneuvotteluiden rajaus on selkeä. Tavoitteena on helpottaa muun muassa teollisuustuotteiden kauppaa, mutta maataloustuotteet on rajattu neuvotteluiden ulkopuolelle.

Neuvottelut vapaakauppasopimus TTIP:stä pysyvät Malmströmin mukaan jääkaapissa, ja kyse on uudesta prosessista.