Sauli Niinistö lähetti Macronille ranskaksi tviitin ja otti osaa suruun

Notre Damen historiallinen katedraali syttyi palamaan eilen illalla ja on pahoin tuhoutunut. Pariisin pelastusviranomaisen mukaan katedraalin päärakenteet on onnistuttu pelastamaan ja suojaamaan tulipalolta, mutta yli 90-metriä korkea keskitorni on romahtanut.

Myös muualla maailmassa johtajat ovat reagoineet paloon. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo olleensa kauhuissaan nähdessään Pariisista kuvia, joissa tuli nielaisee Notre Damen. Hän kuvailee katedraalia ainutlaatuiseksi esimerkiksi maailmanperinnöstä.

– Ajatukseni ovat ranskalaisten ja Ranskan hallituksen luona, hän kirjoittaa.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama kirjoittaa Twitterissä, että Notre Dame on yksi maailman upeimmista aarteista.

– On luonnollista surra, kun näemme historian katoavan, mutta on myös luonnollista rakentaa huominen uudelleen, niin vahvana kuin vain voimme, hän kirjoittaa.

Trump neuvoi käyttämään sammutuskoneita

Yhdysvaltain nykyinen presidentti Donald Trump sanoi paloa "kauheaksi" ja antoi samalla sammutusohjeita Twitterissä.

– Ehkäpä lentävistä sammutuskoneista olisi apua. Nyt on syytä toimia nopeasti, presidentti neuvoi.

Ranskan varasisäministeri Laurent Nunez totesi pian Trumpin neuvon jälkeen, että sammutustöissä pitää yhä käyttää erityistä varovaisuutta. Hänen mukaansa sammutushelikoptereiden käyttö olisi aiheuttanut suuren vaaran katedraalin rakenteelle.

Saksan liittokansleri Angela Merkel kutsui pyhäkköä "Euroopan kulttuurin symboliksi" ja Lontoon pormestari Sadiq Khan puolestaan sanoi näkyä "sydäntä särkeväksi"

– Lontoo seisoo Pariisin rinnalla sen surussa ja myös ystävyydessä, kuten aina, Khan kirjoitti.