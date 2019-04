Oikeusministeri Barr toisteli Trumpin kampanjaväen syyttömyyttä ja muistutteli presidentin "ennennäkemättömästä tilanteesta"

Yhdysvalloissa oikeusministerion erikoissyyttäjäVenäjä-tutkinnan loppuraportin julkaisun alla jatkanut presidenttipuolustamista. Tänään lehdistötilaisuuden pitänyt Barr on julkaissut kaksi versiota Muellerin raportista, joista toinen on tarkoitettu tietyille viranomaisille ja toinen kansalaisten nähtäväksi. Julkinen versio löytyy oikeusministeriön verkkosivulta

Julkaistavista versioista on poistettu tietoja Barrin mukaan muun muassa siksi, että tietojen julkaisu voisi vahingoittaa meneillään olevia muita tutkintoja tai todistajina olleita ihmisiä. Barr korosti lehdistötilaisuudessa, etteivät Trumpin asianajajat pyytäneet tietojen poistamista, ja hän itsekin oikeusministerinä pyrkii mahdollisimman laajaan läpinäkyvyyteen.

Barrin päätöstä pitää lehdistötilaisuus ennen raportin julkaisua on arvosteltu voimakkaasti erityisesti demokraattien leiristä. Esimerkiksi edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan demokraattipuheenjohtaja Jerry Nadler on sanonut Barrin pyrkivän suojelemaan presidenttiä.

USA syytön, Venäjä ei

Barr toisti useaan otteeseen jo julkisuuteen kertomansa tiedon, ettei Mueller löytänyt minkäänlaisia yhteyksiä Trumpin kampanjan ja venäläisten välillä. Hän kuitenkin kiitteli Muelleria siitä, että tämä osoitti Venäjän pyrkineen vaikuttamaan vaaleihin esimerkiksi hakkeroimalla demokraattien sähköposteja ja julkaisemalla viestejä sekä levittämällä disinformaatiota sosiaalisessa mediassa.

Barr korosti, että jokainen yhdysvaltalainen voi olla tyytyväinen kuullessaan, ettei kukaan Yhdysvalloissa ollut halukas yhteistyöhön Venäjän kanssa. Näin ollen Muellerin raportti todistaa Barrin mielestä Venäjän syyllisyyden mutta samalla Yhdysvaltojen syyttömyyden.

– Yhdysvaltalaiset varmasti jakavat huoleni siitä, että Venäjä yritti vaikuttaa vaaleihimme, hän totesi.

"On tärkeää huomioida konteksti"

Muellerin tehtävänä oli selvittää myös, syyllistyikö presidentti oikeuden estämiseen Venäjä-tutkinnan aikana. Jo Barrin aiemmin julkaisemasta tiivistelmästä kävi ilmi, ettei Mueller ottanut asiaan kantaa vaan jätti päätöksen oikeusministerille. Barr kertoi tehneensä ratkaisun yhdessä apulaisoikeusministeri Rod Rosensteinin kanssa.

Barrin mukaan hän ja Rosenstein olivat eri mieltä joistakin Muellerin tekemistä tulkinnoista, joita syyttäjä oli tehnyt kymmenestä tilanteesta. He hyväksyivät kuitenkin Muellerin tulkinnat lähtökohdakseen ja päättivät niiden pohjalta, etteivät todisteet riittäneet presidentin syyttämiseen. Barr totesi myös Muellerin tehneen keskusteluissa selväksi, että päätös olla syyttämättä Trumpia oikeuden häiritsemisestä ei johtunut pelkästään periaatteesta, jonka mukaan istuvaa presidenttiä vastaan ei nosteta syytteitä.

Barr sanoi raportin ottavan huomioon myös presidenttiin kohdistuneet paineet.

– On tärkeää huomioida konteksti, että Trumpilla oli edessään ennennäkemätön tilanne, hän totesi.

Mueller sai jo kutsun kuultavaksi

Tilanteella Barr viittaa siihen, että tutkinnan aikana uutismediassa käytiin kiivasta keskustelua presidentin kyvyistä hoitaa tehtäväänsä, mikä aiheutti Trumpissa suuttumusta ja turhautumista. Tästä huolimatta hän ei kuitenkaan vedonnut presidentin erityisoikeuksiin eikä esimerkiksi piilottanut tietoja.

Lehdistötilaisuudessa toimittaja kysyi Barrilta, miten tämä vastaa syytöksiin presidentin suojelemisesta. Barr painotti, ettei itse tehnyt päätelmiä esimerkiksi Trumpin tunnetiloista, vaan tiedot ovat peräisin Muellerin raportista.

Mueller itse ei ollut tiedotustilaisuudessa paikalla. Demokraatit ovat pyytäneet Muelleria todistamaan kongressille, ja Barrilta kysyttiin lehdistötilaisuudessa, sallisiko hän tämän.

– Minulla ei ole mitään sitä vastaan, hän vastasi.

Jerry Nadler on jo muodollisesti pyytänyt Muelleria oikeusvaliokunnan kuultavaksi.

Presidentti kommentoi Game of Thronesilla

Presidentti Trump intoutui kommentoimaan Barrin puheita Twitterissä hittisarja Game of Thronesiin liittyvällä kuvalla. Kuvassa on Trump itse, ja kuvaan on kirjoitettu sarjasta tunnetulla fontilla "Ei salaliittoa. Ei estämistä. Vihaajille ja radikaaleille vasemmistodemokraateille... Peli on ohi (game over)".

Trump on myös kiinnittänyt tviitin profiiliinsa, jolloin se näkyy profiilissa vieraileville ensimmäisenä.

Presidentti on aiemminkin hyödyntänyt Game of Thrones -maailmaa tviitissään ainakin puolustaessaan Iran-pakotteita. Sarjaa esittävä HBO-kanava ei ollut silloin tviitistä mielissään.