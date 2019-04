Länsiafrikkalaisen Malin hallitus on eronnut. Malin presidentti Ibrahim Boubacar Keita kertoi hyväksyneensä pääministeri Soumeylou Boubeye Maigan eronpyynnön.

Syynä hallituksen eroon on kritiikki, jota hallitus on saanut viime viikkoina maan keskiosissa kiihtyneiden väkivaltaisuuksien takia. Hallitusta on syytetty kyvyttömyydestä tilanteen rauhoittamiseen.

Väkivaltaisuudet eri etnisten ryhmien ja asejoukkojen välillä ovat johtaneet viime viikkoina laajoihin mielenosoituksiin. Erityistä suuttumusta herätti maaliskuussa Ogossagoun kylässä tapahtunut joukkomurha, jossa 160 ihmistä sai surmansa.

