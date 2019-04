Ukrainassa valmistaudutaan presidentinvaalien finaaliin – lopputuloksena saattaa olla epävarma tulevaisuus

Ukrainalaiset äänestävät mielipidemittausten perusteella huomenna uudeksi presidentikseen 41-vuotiaan Volodymyr Zelenskyn. Poliittisesti kokemattoman ennakkosuosikin vastapelurina on 53-vuotias istuva presidentti Petro Poroshenko.

– Muutokselle on tilaisuus. Tällä miehellä (Zelensky) on potentiaalia, sanoi 33-vuotias Vlad Motygulin Kiovan keskustassa tänään.

Toiset kyseenalaistivat poliittisesti kokemattoman ennakkosuosikin kyvyn toteuttaa todellinen muutos maan kuudentena presidenttinä.

– En usko hänen selviävän pitkään valintansa jälkeen. Hänellä ei ole tukea parlamentissa. Hänet syödään elävältä, sanoi 62-vuotias eläkeläinen Sergiy Fedorets.

Poroshenko nousi valtaan vuonna 2014 pian verisen kansannousun jälkeen. Kansannousun tuloksena syrjäytettiin Venäjän tukema hallinto.

Monet ukrainalaiset kuitenkin katsovat, ettei kansannousun lupauksia ole täysin toteutettu.

Ennakkosuosikki näyttelee presidenttiä tv-sarjassa

Zelenskyn katsotaan hyötyneen taloudellisten vastoinkäymisten aiheuttamasta suuttumuksesta sekä korruptiosta. Lisäksi hänen suosiotaan on kasvattanut rooli tv-sarjassa Kansakunnan palvelija. Siinä Zelensky esittää opettajaa, josta tulee presidentti.

Asiantuntijoiden mukaan Zelenskyn poliittinen ohjelma on epämääräinen. Epäselvää on myös se, ketkä tulevat hänen hallituksessaan tärkeille paikoille.

Zelenskyn kannattajien mielestä vain uudet kasvot voivat puhdistaa maan ummehtuneen politiikan.

Zelensky on syyttänyt Poroshenkoa muun muassa siitä, ettei tämä ole onnistunut lopettamaan sotaa maan itäosassa. Poroshenko puolestaan on arvostellut vastustajansa kokemattomuutta. Poroshenko on myös epäillyt Zelenskyn kykyä nousta Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia vastaan.

– Näyttelijä ilman minkäänlaista kokemusta ei osaa johtaa sotaa hyökkääjää vastaan, Poroshenko on sanonut.

Poroshenkon kannattajat ovat kiitelleet häntä armeijan uudistamisesta sekä Ukrainan ortodoksikirkon itsenäisyyden turvaamisesta.

Torstaina julkistetun mielipidekyselyn mukaan Zelenskyn kannatusprosentti oli 73 ja Poroshenkon 27.