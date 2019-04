Sri Lankan iskuilla yritetään karkottaa matkailijoita, uskoo Suomen kiertävä suurlähettiläs Etelä-Aasiassa

Sri Lankassa yli 160 ihmistä tappaneet ja useita satoja haavoittaneet räjähdykset vaikuttavat saaren ulkopuolisten ryhmittymien tekemiltä, arvioi Harri Kämäräinen, Suomen kiertävä suurlähettiläs Etelä-Aasiassa. Sri Lankaa aamupäivällä paikallista aikaa ravistelleista räjähdyksistä kolme tapahtui kirkoissa ja kolme luksushotelleissa.

– Se, että nämä iskut ovat kohdistuneet kristittyihin, katolisiin kirkkoihin ja saarelle tulleisiin turisteihin viittaisi ensiarvioni mukaan islamilaisiin ääriryhmittymiin. Tätä ei ole siis vahvistettu mistään. Tämä on ensiarvioni, koska iskut eivät kohdistuneet saaren kahden suurimman etnisen ryhmän kohteisiin vaan kristittyihin ja turistikohteisiin, Kämäräinen arvioi.

Suurlähettiläs viittaa suurimmilla etnisillä ryhmillä valtaväestöä edustaviin buddhalaisiin singaleeseihin ja hinduvähemmistö tamileihin.

– Sri Lankassa on myös suuri islaminuskoinen vähemmistö muslimeja. Sitten on kristittyjä, jotka ovat perinteisesti katolisia, koska siellä on ollut paljon katolisia kirkkoja Portugalin siirtomaavallan ajoilta.

Kämäräinen kertoo Sri Lankassa olleen jonkin verran kuohuntaa buddhalaisten ja islaminuskoisten välillä viime vuoden lopulla.

– Ne ovat olleet paikallisia ja saatu aika nopeasti hallintaan. Niistä on myös keskusteltu avoimesti. Tämä mielestäni viittaisi siihen, että saaren ulkopuoliset ryhmittymät ovat tämän takana.

Kämäräinen ei ole tällä hetkellä Sri Lankassa, mutta kertoo keskustelleensa paikalla olevan kunniakonsulin kanssa.

Vaikutusta turismille vaikeaa arvioida vielä

Kämäräisen mukaan Sri Lankassa iskujen kohdistuminen turistikohteisiin viittaa siihen, että niihin on otettu mallia esimerkiksi Tunisiassa viime vuosina tehdyistä iskuista.

– Tavallaan yritetään karkottaa matkailijoita ja aiheuttaa kansainvälistä hämmennystä. Mutta tällä hetkellä on vaikeaa arvioida, millaisia seurauksia tällä tulee olemaan matkailuun. Selvästi tämä kohdistui matkailuun, koska kolme suurinta hotellia Columbossa oli iskun kohteena. Pääsiäisenä ihmiset myös tekevät paljon lomamatkoja Sri Lankalle.

Suurlähettilään mukaan Sri Lankan poliittista johtoa on matkannut selvittämään iskujen aiheuttamaa tuhoa.

– Tämä on poliittiselle johdolle hyvin vakava paikka. Oletukseni ja ymmärrykseni on, että he suhtautuvat tähän hyvin suurella vakavuudella, ja juuri sen takia, että turismi on maalle erittäin tärkeä tulonlähde.

Myös suomalaiset suuntaavat lomamatkoille Sri Lankalle, jossa on ollut Kämäräisen mukaan rauhallista vuodesta 2009 lähtien.

– Silloin päättyi lähes 30 vuotta kestänyt verinen sisällissota, sen jälkeen siellä ei ole ollut suurempia iskuja. Kahakoita on ollut ja välillä on ollut aika kireätkin välit maan eri vähemmistöjen ja valtaväestön singaleesien välillä, mutta mitään näin suuria väkivaltaisuuksia ei ole nähty sitten sisällissodan.