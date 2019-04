Sri Lankassa pääsy sosiaaliseen mediaan estetty ja ulkonaliikkumiskielto määrätty heti voimaan

Sri Lankassa on määrätty ulkonaliikkumiskielto heti voimaan. Lisäksi hallitus on estänyt pääsyn moniin sosiaalisen median palveluihin, kuten Facebookiin ja WhatsAppiin.

– Hallitus on päättänyt estää kaikki sosiaalisen median alustat estääkseen väärän ja virheellisen tiedon levittämisen. Tämä on väliaikainen toimi, selittää kansliapäällikkö Udaya Seneviratne maan presidentinkansliasta.

Sri Lankassa on tänään tehty kahdeksan pommi-iskua, jotka ovat kohdistuneet kirkkoihin ja hotelleihin. Iskuissa on kuollut ainakin noin 160 ihmistä, ja useita satoja on haavoittunut. Ainakin 35 kuolleista on ulkomaalaisia.

Srilankalaisen Newsfirst-sivuston sairaaloista keräämien tietojen mukaan räjähdyksissä on kuollut tähän mennessä lähes 200 ihmistä ja haavoittunut noin 500.

Kuolleiden ja haavoittuneiden joukossa uskotaan olevan ainakin brittejä, japanilaisia, hollantilaisia ja yhdysvaltalaisia. Portugalilaisen uutistoimiston Lusan mukaan myös yksi portugalilainen on kuollut.

Kaksi pommittajaa räjäytti itsensä

Uutistoimisto AFP:n poliisilähteen mukaan kahdeksas tänään tapahtunut räjähdys johtui itsemurhapommittajasta, joka räjäytti itsensä ja surmasi kolme poliisia. Poliisit kuolivat, kun heidän tutkimansa talon yläkerta romahti räjähdyksen vuoksi. He olivat suorittamassa etsintää esikaupunkialueella Colombon pohjoisosassa.

Itsemurhapommittaja aiheutti myös Cinnamon Grand -hotellin ravintolassa aamulla tapahtuneen räjähdyksen, hotellin virkailija kertoo.

– Hän tuli jonoon ja laukaisi räjähteen, virkailija sanoi AFP:lle.

Muista räjähdyksistä ei ole vielä tiedossa yksityiskohtia, eikä mikään ryhmä ole kertonut olleensa iskujen takana.