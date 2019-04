Monet ulkomaiset päättäjät ovat reagoineet Ukrainan presidentinvaalien todennäköiseen tulokseen. Ovensuukyselyiden perusteella maan presidentiksi on nousemassa 41-vuotias tv-koomikko Volodomyr Zelensky yli 70 prosentin äänisaaliilla.

Poliittisesti kokematon Zelensky päihittäisi näin selvästi istuvan presidentin Petro Poroshenkon.

Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt kirjoittaa Twitterissä, että hän odottaa innolla yhdessä työskentelyä. Hän myös lisää, että Britannia jatkaa Ukrainan tukemista maan valitsemalla eurooppalais-atlanttisella tiellä.

Hunt sanoo Zelenskyn tähdittämään tv-sarjaan viitaten, että tästä tulee nyt todellinen Kansakunnan palvelija.

Myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanovat jatkavansa Ukrainan tukemista ja odottavansa innolla yhteistyötä.

Puhelimessa Zelenskyä ovat onnitelleet Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Puolan presidentti Andrzej Duda.

"Ihmiset ovat tulleet hulluiksi"

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa osa äänestäjistä oli optimistisia uuden johtajan suhteen.

– Ukraina on läpäissyt demokratia-testin, sanoi Mykolaksi esittäytynyt 66-vuotias eläkeläinen.

Hän sanoi toivovansa, että tulevaisuudessa ihmiset elävät paremmin, ei eliitti.

Zelensky vei näillä näkymin 87 prosenttia Ukrainan itäosan äänistä ja voitti Poroshenkon jopa maan länsiosissa, jossa Poroshenkolla on perinteisesti ollut vahva tuki.

Zelenskyn voiton on pelätty aiheuttavan epävakautta. Monet häntä äänestäneet halusivat kuitenkin muutosta.

– Olemme väsyneitä kaikkiin valheisiin, sanoo Zelenskyä äänestänyt kiovalainen 26-vuotias Marta Semenjuk.

– Tilanne ei voi mennä enää pahemmaksi ja toivon, että hän (Zelensky) elää lupaustensa mukaan, sanoo 18-vuotias maan itäosasta Mariupolista kotoisin oleva Larisa.

Zelenskyn tukijoiden mukaan vain tuore kasvo voi parantaa Ukrainan politiikan ja lopettaa separatistien konfliktit

Osa äänestäjistä kuitenkin epäili, pystyykö showmiehenä tunnettu Zelensky hoitamaan tehtävänsä.

– Ihmiset ovat tulleet hulluiksi, sanoo 39-vuotias Poroshenkon tukija Viktorija Olomutska.

– Elokuva ja todellisuus ovat kaksi eri asiaa, hän sanoo.

"Katsokaa meitä! Kaikki on mahdollista!"

Kun ovensuukyselyiden tulokset oli julkaistu Zelensky ilmoitti tiedotustilaisuudessa käynnistävänsä uudelleen rauhanneuvottelut Itä-Ukrainan kapinallisten kanssa. Neuvotteluissa ovat mukana myös Venäjä, Ranska ja Saksa.

– Joka tapauksessa me toimimme Normandia-kvartetin puitteissa, me jatkamme Minskin neuvotteluja, me aloitamme ne uudelleen, Zelensky sanoi.

Normandia-kvartettiin kuuluvat Ukraina, Venäjä, Ranska ja Saksa. Nämä maat ovat yrittäneet ratkaista alueen tilannetta pitkään.

Zelensky syytti ennen vaaleja Poroshenkoa muun muassa siitä, ettei tämä ole onnistunut lopettamaan sotaa maan itäosassa.

Vaalihuoneistojen ovet sulkeutuivat iltakahdeksalta, jonka jälkeen tulivat julki ovensuukyselyjen tulokset. Zelensky aloitti juhlinnan pian tämän jälkeen. Hän lupasi kannattajilleen, ettei petä näitä. Samalla hän lähetti viestin myös laajemmalle.

– Vaikka en ole vielä virallisesti presidentti, Ukrainan kansalaisena voin kertoa kaikille neuvostokauden taakseen jättäneille maille: Katsokaa meitä! Kaikki on mahdollista!

Poroshenko sanoo jatkavansa politiikassa

Poroshenko myönsi vaalitappion ja onnitteli Zelenskyä tämän odotettavissa olevasta maanvyörymävoitosta. Poroshenkon mukaan tulos on selvä, ja hän sanoi aikovansa soittaa vastaehdokkaalleen onnitellakseen tätä.

Poroshenko kuitenkin painotti, että vaikka hän lähtee presidentin virasta, ura politiikassa jatkuu.

Jo vaalien alla julkistettu mielipidemittaus ennakoi Zelenskyn voittoa, sillä hänen kannatuksekseen noteerattiin myös tuolloin yli 70 prosenttia.

Poroshenko yritti kamppailla paikkansa puolesta luonnehtimalla kilpailijaansa kokemattomaksi ja poliittiselta linjaltaan epämääräiseksi. Lisäksi hän on varoitellut, että Zelenskystä tulee heikko vastus Venäjän presidentti Vladimir Putinille.

Presidentillä on Ukrainassa tärkeä rooli erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Maan sisäpolitiikan kannalta enemmän merkitystä ennustetaan olevan ensi syksynä pidettävillä parlamenttivaaleilla.

Tietämättömyydestä tuli hyve

Zelenskyn katsotaan hyötyneen taloudellisten vastoinkäymisten aiheuttamasta suuttumuksesta sekä korruptiosta. Lisäksi hänen suosiotaan on kasvattanut rooli tv-sarjassa Kansakunnan palvelija. Siinä Zelensky esittää opettajaa, josta tulee presidentti.

Ilman aiempaa poliittista kokemusta Zelensky ja hänen kannattajansa keskittyivät kampanjoinnissa seikkoihin, jotka erottivat Zelenskyn muista ehdokkaista, ei niinkään mihinkään konkreettisiin poliittisiin ajatuksiin, kertoo BBC.

Itse asiassa Zelensky teki tietämättömyydestä hyveen. Hän myös myönsi avoimesti, ettei omaa voimakkaita poliittisia näkemyksiä. Yksi häneen liitetty sanonta oli: "Ei lupauksia, ei pettymystä".