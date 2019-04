Sri Lankan iskuista syytetystä NTJ-muslimiryhmästä tiedetään vain vähän

Sri Lankan sunnuntaisesta terrori-iskuista syytetty paikallinen radikaali NTJ-muslimiryhmä on lähes täysin tuntematon sekä Suomen kiertävälle suurlähettiläälle Etelä-Aasiassa että Turun yliopiston kansainvälisen politiikan tutkijalle.

– Tiedän oikeastaan vain sen, että tällainen radikaaliryhmä Sri Lankalle on pesiytynyt. Ryhmän kytköksistä tai taustoista en osaa sanoa mitään, sanoo suurlähettiläs Harri Kämäräinen.

Turun yliopiston tutkija Milla Vaha puolestaan kertoo olevansa tällä hetkellä pitkälti sen varassa, mitä kansainvälisessä mediassa on kerrottu ryhmästä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Tämänkaltaisia radikalisoituneita, tunnettuja ryhmiä ei minun tietojen mukaan ole Sri Lankassa kauheasti aiemmin ollut, Vaha kommentoi STT:lle.

New York Timesin haastatteleman terrorismitutkijan mukaan NTJ-ryhmän tavoite on levittää globaalia jihadismia Sri Lankaan, synnyttää vihaa ja pelkoa sekä aiheuttaa jakautumista yhteiskunnassa.

– Kyse ei ole separatistisesta liikkeestä. Kyse on uskonnosta ja rankaisemisesta, sanoo johtaja Anne Speckhard kansainvälisestä väkivaltaisten ääriliikkeiden tutkimuskeskuksesta (ICSVE) lehdelle.

Hän nostaa myös esille sen, että sunnuntaiset iskut olivat samankaltaisia kuin iskut, joita suuret islamistiset militanttiryhmät ovat tehneet muualla maailmalla.

Mikään taho ei toistaiseksi ole ilmoittanut olevansa iskujen takana. NTJ-muslimiryhmää iskuista on syyttänyt Sri Lankan hallitus, jonka mukaan kaikkien tiedossa olevien seitsemän itsemurhapommittajan uskotaan olleen srilankalaisia. Heidän epäillään kuitenkin saaneen apua kansainväliseltä verkostolta.

Viranomaiset ovat myös kertoneet, että 24 ihmistä on otettu kiinni iskuihin liittyen.

"Sri Lanka ollut hyvinkin vakaa"

Sekä Kämäräisen että Vahan mukaan Sri Lanka on ollut rauhallinen maa jo useamman vuoden ajan huolimatta siitä, että maassa lähes 30 vuotta riehunut sisällissota päättyi vasta vuonna 2009.

– Jonkin verran on ollut pienempää jännittyneisyyttä, mutta hyvin yksittäisiä (tapauksia), Vaha sanoo.

– Siihen nähden, että sisällissodasta on vain se kymmenen vuotta, niin voidaan sanoa, että Sri Lanka on ollut hyvinkin vakaa, tutkija jatkaa.

Hänen mukaansa etenkään sitä, että näin moneen kohteeseen iskettiin järjestelmällisesti, ei osattu odottaa. Vaha myös sanoo, että edelleen vaikea arvioida, kuka iskujen kohteena varsinaisesti oli.

– Kohteet ovat siitä kiinnostavia, että (niiden joukossa) on selkeästi uskonnollisia kohteita, mutta niiden lisäksi myös suosittuja turistihotelleja. Uhreista valtaosa on paikallisia, joten siitäkään on vaikea vetää johtopäätöksiä siitä, kuka on ollut kohteena.

Tutkija nostaa kuitenkin esille sen, että iskut tehtiin pääsiäisviikonloppuna.

– Se on sinänsä tapa herättää huomiota, kun iskut kohdistuivat isoon kansainväliseen pyhään.

Myös Kämäräinen sanoo, ettei tämänkaltaisia iskuja osattu odottaa.

– Voisi melkein sanoa, että väestö on shokissa. Miten kymmenen verrattain rauhallisen vuoden jälkeen saarella tehdään näin brutaali terroriteko? suurlähettiläs avaa paikallisten tuntoja.

Suomalaisilla ei tiettävästi hätää

Kämäräisen mukaan ainakaan toistaiseksi ei ole tiedossa, että Sri Lankalla olevilla suomalaisilla olisi mitään hätää. Hänen mukaansa tilannetta kuitenkin edelleen tutkitaan ja seurataan.

Matkustusilmoituksen Sri Lankalle on hänen mukaansa tehnyt jo lähes 200 suomalaista. Ennen iskuja ilmoituksen oli tehnyt noin puolet vähemmän.

– Oletamme, että (suomalaisia) matkailijoita on vielä enemmänkin. Sri Lanka on tyypillisesti myös reppureissaajien suosima kohde.

Lennot sekä saarivaltioon että sieltä pois kulkevat normaalisti, mutta lähtijöitä on kehotettu tulemaan lentokentälle poikkeuksellisesti jo neljä tuntia ennen lennon lähtöä.

– Kentällä on todennäköisesti enemmän lähtijöitä kuin normaalisti, Kämäräinen arvioi.

Iskusarjassa kirkkoihin ja luksushotelleihin kuoli ainakin 290 ihmistä ja 500 ihmistä sai eriasteisia vammoja.