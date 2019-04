Sri Lankan iskujen uhriluku noussut jo yli 350:een

Sri Lankan pääsiäissunnuntain itsemurhaiskujen uhriluku on noussut jo 359:ään, kertoo maan poliisi. Iskuissa loukkaantui ainakin 500 ihmistä. Uhriluku on noussut, koska iskuissa vakavasti loukkaantuneita on kuollut.

Iskujen tekijästä ei ole vieläkään täyttä varmuutta, vaikka kansainvälisen jihadismin suurin nimi Isis ilmoittautui eilen iskujen tekijäksi. Isis julkaisi valokuvan sekä videon salanimillä esiintyneistä kahdeksasta miehestä, joita väitetään iskujen tekijöiksi. Miehistä useimpien kasvot oli peitetty. Terrorismiin erikoistunut Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen arvioi eilen STT:lle, että useat tekijät puhuvat sen puolesta, että pommi-iskujen taustalla olisi kansainvälinen terroristijärjestö. Mainos alkaa Mainos päättyy Parosen mukaan tähän viittaa se, että iskuja tehtiin useita laajalla alueella ympäri Sri Lankaa. Lisäksi suurimman osan iskuista teki itsemurhapommittaja. – Nämä viittaavat siihen, että iskujen taustalla on hieman osaavampi terroristinen strategisti tai operaatikko. Näissä iskuissa on eräänlainen voimakas globaalin jihadismin sormenjälki. En mitenkään yllättyisi, jos iskusarjan taustalla olisi Isis-solu, Isis-neuvonantaja tai muu vastaava. Viime yön ratsioissa Sri Lankan turvallisuusjoukot kertovat pidättäneensä 18 ihmistä osana hyökkäysten tutkintaa. Viranomaisten mukaan jo lähes 60 henkilöä on otettu kiinni sunnuntain iskuihin liittyen. Iskut kohdistuivat kolmeen kirkkoon ja kolmeen hotelliin. Sri Lankan pääministeri on varoittanut, ettei uusien iskujen mahdollisuutta voida sulkea pois.