Mosambikissa tuhannet ihmiset ovat jääneet kodittomiksi hirmumyrsky Kennethin jäljiltä. Maan pohjoisosia runnellut myrsky laantui lauantaina trooppiseksi matalapaineeksi, mutta kaatosateet piiskasivat edelleen tuhoalueita ja lisäsivät tulvien riskiä.

Pelastustyöntekijät yrittivät päästä auttamaan ruoan ja veden puutteesta kärsiviä ihmisiä harvaan asutuilla alueilla maan pohjoisosassa.

Kenneth-myrsky on toistaiseksi vaatinut viisi kuolonuhria. Viranomaisten mukaan yli 3 000 asuntoa on tuhoutunut tai vahingoittunut ja 18 000 ihmistä on hakeutunut hätämajoitukseen.

Viime kuussa Mosambikiin, Malawiin ja Zimbabween iskenyt Idai-myrsky tappoi yli tuhat ihmistä ja aiheutti liki kahden miljardin euron aineelliset vahingot.