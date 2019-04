Tutkija: Vasemmiston vahva enemmistöhallitus Espanjassa riippuu siitä, otetaanko Katalonian itsenäisyyttä ajavat mukaan

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Teemu Tammikon mukaan Espanjan hallitusneuvotteluista on tulossa suhteellisen helpot verrattuna edellisvaaleihin.

– Vasemmisto sai sen verran vahvan mandaatin, että se pystyy muodostamaan vasemmistohallituksen, jossa ovat Podemos ja PSOE. Tällöin riittää, että vasemmistoseparatistinen katalaanipuolue Esquerra Republicana ei äänestä heitä vastaan, jolloin saadaan hallitus muodostettua, Tammikko kertoo.

Espanjassa maan istuva pääministeri Pedro Sanchez julisti sosialistipuolueen (PSOE) parlamenttivaalien voittajaksi varhain maanantaina. Puolueen voitto oli odotettu.

Espanjassa hallituksen muodostaminen on kaksivaiheinen prosessi, jossa hallitustunnustelijalla on kaksi tilaisuutta esittää hallituspohjaa parlamentille. Ensimmäisellä kerralla vaaditaan ehdottoman enemmistön tuki, mutta toisella kerralla riittää määräenemmistö, jotta hallitus pystytään muodostamaan.

"Kriittinen kysymys"

Jos vasemmisto mielii kuitenkin rakentaa vahvan enemmistöhallituksen, mukaan täytyy ottaa Katalonian itsenäisyyden ajajia, sanoo suomalaistutkija.

– Tämä on kriittinen kysymys, että otetaanko hallituksen apupuolueiksi itsenäisyyttä ajavia katalaanipuolueita vai ei. Ehdoton enemmistö saataisiin pelkästään ottamalla mukaan Equerra Republicana, mutta se on tosiaan itsenäisyyttä ajava separatistipuolue. Se on poliittisesti arkaluontoinen tilanne, joka vaatii syvällisempää harkintaa, tutkija sanoo.

– Toisaalta Sanchez on luvannut kampanjassaan selkeyttää aluehallintojärjestelmää ja lisätä alueiden valtaa, eli se on pedannut itselleen tilanteen, jossa aluepuolueet on suht helppo saada tukipuolueiksi, Tammikko sanoo.