Isisin johtajan al-Baghdadin väitetään esiintyvän videolla, edellisen kerran hänet nähtiin viisi vuotta sitten

Äärijärjestö Isisin johtajan Abu Bakr al-Baghdadin väitetään esiintyvän Isisin maanantaina julkaisemalla videolla. Edellisen kerran hänet nähtiin vuonna 2014 Irakin Mosulissa, jossa hän julisti islamilaisen kalifaatin syntyneen.

Maanantaina julkaistulla videolla al-Baghdadiksi esittäytynyt mies viittasi kuukausia kestäneisiin taisteluihin Isisin viimeisestä linnakkeesta Baghouzissa Syyriassa. Yhteenotot päättyivät Isisin tappioon maaliskuussa.

– Taistelu Baghouzista on ohi, tyynyn päällä istunut mies sanoi.

Mies sanoi, että Isisin lännen vastaiset operaatiot olivat osa "pitkää taistelua" ja että Isis kostaa jäsentensä kuoleman.

Video on kuvattu valkoiseksi maalatussa huoneessa, mutta epäselvää on, missä ja koska se on kuvattu.

Al-Baghdadia on kutsuttu aaveeksi, koska hänen on kerrottu toistuvasti kuolleen tai haavoittuneen Isisin alueen kutistuttua.