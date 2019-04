Lentokonevalmistaja Boeing on toimittanut vaadittuja dokumentteja turmakonemallinsa ohjelmistopäivityksistä Yhdysvaltain ilmailuviranomaisille. Dokumenttien avulla on tarkoitus osoittaa, että yhtiön 737 MAX -konetyypissä käytetty turvajärjestelmä on päivitetty turvalliseksi.

Yhdysvaltain ilmailuviranomainen on vaatinut dokumentteja Boeingilta ennen kuin se antaa turmakonemallille taas luvan päästä ilmaan. Boeingin edustajan mukaan viranomaisten on tarkoitus tehdä testilento 737 MAX -koneella lähiaikoina. Boeingin 737 MAX -konemalli on ollut lentokiellossa sen jälkeen, kun konetyypillä tapahtui kaksi tuhoisaa lentoturmaa.