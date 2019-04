Japani saa tänään aamuyöstä Suomen aikaa uuden keisarin, kun 59-vuotias kruununprinssi Naruhito istahtaa krysanteemivaltaistuimelle. Hän seuraa virassa isäänsä Akihitoa, joka luopui kruunusta eilen.

Naruhito on järjestyksessään 126:s Japanin keisari. Hän on ollut vuodesta 1993 naimisissa prinsessa Masakon kanssa. Pariskunnalla on yksi lapsi, vuonna 2001 syntynyt tytär Aiko.

Keisarin vaihtumisen myötä alkaa keisarillisen kalenterin uusi aikakausi Reiwa, joka tarkoittaa kaunista harmoniaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy