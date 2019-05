Thaimaassa valmistaudutaan kuninkaan kruunajaisiin poliittisesti epäselvässä tilanteessa

Kuninkaan kuvia on esillä Thaimaassa kaikkialla. Prameissa kultakehyksissä olevat kuvat ovat saaneet kruunajaisten alla lisäkoristeeksi keltavalkoista koristenauhaa ja keltaisia kuninkaan lippuja.

Keltainen on uuden kuninkaan väri, koska hänen syntymäpäivänsä on maanantai kuten hänen isänsäkin, kansan suuresti rakastaman kuningas Bhumibolin eli Rama IX:n. Valkoinen symboloi puhtautta ja buddhalaisuutta. Kansalaisia on rohkaistu pukeutumaan keltaiseen huhtikuusta kuninkaan syntymäpäivään 28. heinäkuuta asti.

– Kauppa käy hyvin. Keltaisia paitoja ostavat niin miehet kuin naisetkin, myyn paljon myös lasten kokoja, kertoo vaatekauppias Hap. Keltaisen pikeepaidan saa hänen kaupastaan 250 bahtilla eli noin seitsemällä eurolla. Isossa supermarketissa keltaisen T-paidan hinta on yli puolet halvempi. Bangkokin katukuvassa keltaisia paitoja näkyy kruunajaisten alla jonkin verran. Julkisella sektorilla työskentelevien tulisi pukeutua keltaiseen paitaan ja keltaisen paidan käyttöä on suositeltu myös virastoissa asioiville kansalaisille.

Thaimaalaisissa kodeissa on vielä paljon enemmän edellisen kuin uuden kuninkaan kuvia.

– Kestää kauan tottua siihen, että kuningas vaihtuu. Minä synnyin kuningas IX:n aikana ja opin rakastamaan häntä. Lapsenlapseni taas kasvavat kuningas X:n aikaan, kertoo STT:lle Bangkokista pohjoiseen sijaitsevan Petchabunin maakunnassa asuva 64 -vuotias Prayun Jhaikar.

Poliittinen tilanne epäselvä

Thaimaassa järjestettiin vuosia odotetut parlamenttivaalit maaliskuun lopussa. Vaalit olivat ensimmäiset vaalit vuoden 2014 sotilasvallankaappauksen jälkeen. Alun perin sotilashallinto lupasi vaalit vuoden sisällä mutta vaalien ajankohtaa siirrettiin useasti.

– Tämä on hyvin merkittävää aikaa Thaimaalle. Ilmapiiri on rauhallinen, mutta odottava. Kruunajaisten lisäksi kansa odottaa toukokuun 9. päivää, jolloin vaalien lopullinen tulos on luvattu ilmoittaa, Suomen Thaimaan suurlähettiläs Satu Suikkari-Kleven kertoo STT:lle Bangkokissa.

Hän on toiminut suurlähettiläänä Thaimaassa syksystä 2016 lähtien

– Suurlähettiläskauteeni on sattunut useita Thaimaan historian merkkipaaluja, kertoo niin edellisen kuninkaan hautajaisiin osallistunut kuin uuden kuninkaan kruunajaisseremonian juhlallisuuksiin kutsuttu Suikkari-Kleven.

Vasta kruunajaisten jälkeen, 9. toukokuuta tiedetään mikä puolue muodostaa hallituksen. Äänestysprosentti vaaleissa oli 65. Heti vaalien jälkeen ilmoitettiin sotilashallintoa tukevan Palang Pratcha Rath -puolueen saaneen 8,4 miljoonaa ja suurimman oppositiopuolueen, entistä maanpaossa olevaa pääministeriä Thaksin Shinawatraa tukevan Pheu Thai -puoleen saaneen 7,9 miljoonaa ääntä. Nyt vaalikomissio tutkii syytteitä mahdollisesta vaalivilpistä, ja siksi äänestystulos saattaa vielä muuttua.

– En ole lainkaan vakuuttunut, että Thaimaa palaisi liberaaliin demokratiaan, kertoo STT:lle Ubon Ratchathanin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Thitipol Phakdeewanich.

Hän perustelee näkemystään sillä, että sotilashallinnolla on vahva tuki yrityksiltä, joiden toimintaa se on edesauttanut useilla lakimuutoksilla. Sotilashallinnolla on myös perustuslain mukaan oikeus määrätä 250-paikkaisen senaatin jäsenet, jotka osallistuvat pääministerin valintaan.

Näyttää siltä, että maaliskuun vaalien tarkoitus oli demokratiaan paluun sijaan oikeuttaa sotilashallinnon pysyminen vallassa, Phakdeewanich sanoo.

Kuningas meni naimisiin ennen kruunajaisiaan

Uusi kuningas Maha Vajiralongkorn, 66, meni hovin mukaan naimisiin pitkäaikaisen rakastajattarensa Suthida Tidjain, 40, kanssa juuri ennen kruunajaisiaan. Suthida on entinen Thai Airways -lentoyhtiön lentoemäntä.

Kun lempi leimahti, kuningas nimitti Suthidan henkivartiokaartinsa varakomentajaksi vuonna 2014. Vuonna 2016 Suthida ylenikin jo kenraaliksi.

Suthidan ja kuninkaan suhde on ollut yleisesti tiedossa Thaimaassa jo pitkään, mutta siitä ei ole kirjoitettu julkisesti, koska Thaimaan kuningasperhettä koskevat lait ovat erittäin tiukat.

Vajiralongkorn, jonka hallitsijanimi on Rama X, purjehti avioliiton satamaan jo neljännen kerran. Hänellä on aikaisemmista liitoistaan seitsemän lasta.

Harvinainen seremonia

Esimakua toukokuun kolmipäiväisiin kruunajaisiin saatiin 28. huhtikuuta, jolloin Bangkokissa suljettiin 40 katua Suuren palatsin ympärillä kruunajaisseremoniakulkueiden harjoitusten vuoksi. Kruunajaisseremoniaan kuuluu niin buddhalaisia kuin hindulaisia elementtejä ja muun muassa seremoniallinen ”puhdistava” kylpy, jota varten Bangkokiin on tuotu pyhää vettä maan 77 maakunnasta.

Kruunajaispäivä on lauantai 4. toukokuuta. Sunnuntain päätapahtuma on kolme tuntia kestävä juhlaparaati, johon osallistuu 1368 sotilasta.

Kruunajaiset televisioidaan Thaimaan lisäksi 170 maahan ja niitä on mahdollisuus seurata suorana lähetyksenä myös muun muassa Facebookin kautta.

Maanantaina 6. toukokuuta uusi kuningas ottaa vastaan arvovieraita ja Thaimaahan akkreditoituneet suurlähettiläät. Maanantai on kansallinen vapaapäivä.

Thaimaassa on viimeksi vietetty kuninkaan kruunajaisia 69 vuotta sitten 5. toukokuuta 1950, jolloin kuningas Rama IX eli kuningas Bhumibol kruunattiin. Kruunajaisten kustannukset ovat noin 38 miljoonaa euroa, mikä on noin kolmannes kuningas Bhumibolin hautajaisten kustannuksista.