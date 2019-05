Renessanssinero Leonardo da Vincin kuolemasta 500 vuotta, merkkipäivää saapuvat juhlimaan sekä Ranskan että Italian presidentit

Italialaisen taidemaalarin ja renessanssineron Leonardo da Vincin kuolemasta tuli torstaina kuluneeksi 500 vuotta. Muistotilaisuutta vietettiin ranskalaisessa Amboisen kaupungissa, missä 67-vuotias da Vinci kuoli 2. toukokuuta 1519.

Juhlavieraiden joukossa Amboisessa olivat muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Italian presidentti Sergio Mattarella, jotka laskivat kukkia da Vincin haudalle.

Tämän jälkeen presidentit nauttivat lounaan ylellisessä kartanossa, missä da Vinci Ranskassa ollessaan eli ja kuoli kuningas Frans I:n suojeluksessa.

Noin 13 000 asukkaan Amboise oli lähestulkoon suljettu juhlapäivänä, koska etukäteen pelättiin ruohonjuuritason keltaliivien protesteja. Liikenne kaupunkiin oli suljettu viiden kilometrin säteeltä ja normaalisti asiakkaita kuhisevat ravintolat ja kaupat oli suljettu. Turvallissuusyistä kymmeniä autoja hinattiin keskiviikkona pois kaupungista, mikä hämmensi eräitä ulkomaisia autonomistajia.

Amboisessa yrittäjänä toimiva 51-vuotias Emmanuel Honnet sanoi ymmärtävänsä turvatoimet, mutta kertoi olevansa turhautunut siitä, että kaupunkilaiset olivat jääneet pitkälti syrjästäkatsojiksi.

– Tämän pitäisi olla elinikäinen muisto, hän sanoi.

Ranskan ja Italian yhteisiä juhlallisuuksia edelsivät diplomaattiset jännitteet maiden välillä. Suhteita on kiristänyt Italian populistihallituksen kovan linjan politiikka ja sen tuki Ranskan hallituksen vastaisille keltaliiveille.

Vuosipäivä herätti myös jännitteitä, jotka liittyvät Ranskan omistamiin Leonardo da Vincin töihin. Italian äärioikeistolaisen sisäministerin Matteo Salvinin mukaan Mona Lisa pitäisi tuoda Roomaan. Myöhemmin hän tosin sanoi, että kommentti oli vitsi.

Louvressa viisi da Vincin maalausta

Leonardo da Vinci oli 64-vuotias hyväksyessään nuoren Frans I:n kutsun saapua Amboiseen. Da Vinci otti Italiasta mukaansa muutamia myöhemmin maailmanmaineeseen nousseita teoksiaan. Näiden joukossa oli esimerkiksi Mona Lisa.

Amboisessa asuessaan da Vinci järjesti ylenpalttisia juhlia hoviväelle ja suunnitteli kuninkaalle ihannekaupunkia Amboisen lähelle. Tämä yleisneron hanke ei kuitenkaan toteutunut

Tähän päivään asti on säilynyt vajaat 20 da Vincin maalausta, ja monet italialaiset ovat olleet harmissaan siitä, että Pariisissa Louvren museossa niistä on viisi. Lisäksi Louvressa on 22 da Vincin piirrosta.