Pohjois-Makedonian presidentinvaalien toinen kierros pidetään tänään – ennätyksellinen äänestäjäkato herättää huolta

Pohjois-Makedoniassa Balkanilla käydään tänään presidentinvaalien toinen kierros, jossa vastakkain ovat hallituksen tukema vasemmistoehdokas Stevo Pendarovski ja oikeiston Gordana Siljanovska-Davkova.

Jo vaalien ensimmäisellä kierroksella vain ennätyksellisen alhaiset 42 prosenttia äänestäjistä käytti äänioikeuttaan. Jos äänestysaktiivisuus jää alle 40 prosentin, vaalitulosta ei lasketa päteväksi.

Alhaisen äänestysinnon taustalla on monien äänestäjien pettymys maan poliittiseen järjestelmään. Pohjois-Makedoniassa viidesosa ihmisistä on työttömänä ja kuukausittainen tulotaso on jämähtänyt 400 euroon.

Vaalien ensimmäisellä kierroksella kärkiehdokkaat olivat erittäin tasoissa: Pendarovski keräsi äänistä 42,9 prosenttia ja Siljanovska-Davkova 42,2 prosenttia.