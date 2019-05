Venezuelan oppositiojohtaja Washington Postille: yliarvioimme armeijan tuen

Yhteenotot Venezuelassa ovat tällä viikolla kiihtyneet. Maan presidentti Nicolas Maduro on kutsunut Guaidon toimia vallankaappausyritykseksi. Guaido on sanonut, että kyseessä on rauhanomainen kapina.

Guaido totesi haastattelussa, että uskoi Maduron astuvan syrjään. Niin ei kuitenkaan käynyt. Aiemmin täällä viikolla Maduro totesi puheessaan, että Guaidon kapina on kukistettu. Eilen Maduro kehotti maansa armeijaa varautumaan Yhdysvaltain mahdollisiin sotilastoimiin Venezuelaa vastaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Olkaa valmiit puolustamaan kotimaatamme aseet käsissänne, jos jonakin päivänä Yhdysvaltain imperiumi rohkenee kajota tähän pyhään maaperään, Maduro sanaili televisioidussa puheessaan.

Samaan aikaan Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo vetosi Venezuelan kansaan ja kehotti heitä ajamaan Maduron hallinnon vallasta. Pompeon mukaan "vallanvaihdon aika on koittanut".

– Voitte odottaa instituutioiltanne, armeijaltanne ja johtajiltanne parempaa sekä vaatia paluuta demokratiaan. Yhdysvallat seisoo visusti rinnallanne tässä tehtävässä, Pompeo kertoo videoviestissään.

Monet länsimaat tukevatkin Yhdysvaltojen johdolla Guaidoa tämän pyrkimyksissä. Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi julistautunut Guaido suhtautuu kuitenkin varauksella Yhdysvaltojen sotilaalliseen apuun. Washington Postin haastattelussa Guaido ei tukenut Yhdysvaltojen yksipuolista sotilaallista väliintuloa, vaan korosti, että USA:n mahdollisten joukkojen olisi seisottava Venezuelan armeijan rinnalla.

Aiemmin tällä viikolla Venezuelan asevoimien komentaja ja puolustusministeri Vladimir Padrino kuitenkin vakuutti armeijan tukevan Maduroa.

Guaido on jatkanut ihmisten kannustamista uusiin mielenosoituksiin. Lauantaina mielenilmauksia järjestettiin armeijan tukikohtien ulkopuolella tarkoituksena houkutella sotilaita siirtymään Guaidon taakse.

Uutistoimisto AFP:n mukaan mielenilmauksiin osallistui vain joitakin satoja ihmisiä.

Lähteenä käytetty myös AFP:tä.