Terveydenhuolto noussee USA:n presidentinvaalien kärkiteemoihin – osa demokraattiehdokkaista hamuaa radikaaleja muutoksia nykysysteemiin

Terveydenhuoltojärjestelmän tulevaisuus noussee Yhdysvaltain ensi vuoden presidentinvaalien tunteita nostattavimpien aiheiden joukkoon. Siitä pitävät huolen niin presidentti Donald Trumpin suunnitelmat mahtavasta republikaanien terveydenhuoltouudistuksesta kuin monien demokraattiehdokkaiden syleilemä radikaali ehdotus Medicare-for-all (Terveydenhuoltoa kaikille).

Muutama kuukausi sitten presidentti Donald Trump julisti omiensa yllätykseksi republikaanit terveydenhuoltopuolueeksi ja kertoi puolueen valmistelevan mahtavaa terveydenhuoltouudistusta vihaamansa Obamacarena tunnetun terveydenhuoltolain tilalle.

– Republikaanit valmistelevat todella upeaa terveydenhuoltouudistusta, jonka kustannukset ovat paljon pienemmät kuin Obamacaressa, Trump kirjoitti usean tviitin sarjassa Twitterissä ja jatkoi, että uudistuksesta äänestetään vuoden 2020 vaalien jälkeen, kun republikaanit hallitsevat senaattia ja ovat voittaneet myös edustajainhuoneen enemmistön takaisin.

Siitä, minkälainen republikaanien ehdotus on, ei kenelläkään tunnu olevan vielä tarkkaa kuvaa.

Terveydenhuoltoa kaikille

Samaan aikaan moni demokraattien presidentinvaalikilpaan ilmoittautunut on kampanjoinut näkyvästi Medicare-for-all (Terveydenhuoltoa kaikille) -nimellä tunnetun ehdotuksen puolesta.

Radikaaleimmillaan se tarkoittaisi koko yksityisiin sairausvakuutuksiin perustuvan terveydenhuoltojärjestelmän uudistamista. Ehdotuksen mukaan terveydenhuollon kustannukset maksettaisiin verovaroilla niin, että kaikki amerikkalaiset olisivat julkisen sairausvakuutuksen piirissä eikä yksityisiä vakuutuksia enää tarvittaisi.

Demokraatit ovat tehneet asiasta lakiesityksen, ja jo yli sata edustajainhuoneen jäsentä tukee ehdotusta.

Yksi näkyvimmistä kampanjoijista on ollut presidenttiehdokkaaksi pyrkivä senaattori Bernie Sanders, joka puhui uudistuksen puolesta jo viime esivaaleissa. Sanders on todennut, että terveydenhuollon on oltava oikeus, ei etuoikeus.

– Medicare-for-all lopettaa voittoa tavoittelevan terveydenhuoltojärjestelmämme julmuuden, jonka vuoksi tuhannet kuolevat, koska heillä ei ole varaa hoitoon. Presidentti Trump haluaa suojella vakuutusyhtiöiden voittoja amerikkalaisten henkien kustannuksella, Sanders tviittasi.

Sanders on käyttänyt Suomen terveydenhuoltoa esimerkkinä onnistuneesta järjestelmästä.

Myös muun muassa demokraattien presidenttiehdokkaiksi pyrkivät senaattorit Kamala Harris ja Elizabeth Warren ovat ilmoittautuneet Medicare-for-all-ehdotuksen kannattajiksi.

Vastustajat kokoavat rivejään

Asia on demokraateille kuitenkin vaikea. Muun muassa edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi on suhtautunut ehdotukseen ja etenkin sen kustannuksiin epäillen. Myöskään presidenttikisaan ilmoittautunut ex-varapresidentti Joe Biden ei ole tukenut aloitetta.

Politicon mukaan moni republikaani luottaa siihen, että radikaali Medicare-for-all-ehdotus kääntyy itseään vastaan ja saa maltilliset demokraatit hylkäämään puolueensa tulevissa presidentinvaaleissa.

Medicare-for-all näyttää kuitenkin nyt paljon suositummalta kuin vuoden 2016 vaaleissa, kun Sanders kampanjoi asian puolesta lähes yksin.

Ehdotuksen vastustajat ovat alkaneet koota rivejään. CNN:n mukaan lääke- ja vakuutusyhtiöt sekä sairaalat ovat aloittaneet yhteistyön kampanjoidakseen uudistusta vastaan. Medicare-for-all-ehdotuksia kritisoidaan kovin sanoin.

– Amerikkalaiset maksaisivat enemmän ja joutuisivat odottamaan pidempään huonompaa hoitoa, vakuutusyhtiöitä edustava lobbari totesi CNN:n haastattelussa.

